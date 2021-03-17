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歐陽娜娜、美妝大神Pony都愛！Off-White包在紅什麼？
女孩們的穿搭裡，永遠都少一顆美包，而近期在社群平台上討論度最高的款式，莫過於是歐陽娜娜、「美妝大神」Pony朴惠敏都愛用的Off-White的Burrow肩背包，藉由她們的影響力，也讓這款包包成為熱門關鍵字。
Off-White的2020年春夏女裝主題「Meteor Shower（流星雨）」，在服裝的表現上，利用了圓形剪孔設計，呈現出猶如隕石撞擊地面後留下的坑洞。於是品牌設計師暨創辦人Virgil Abloh便延續了這樣的創作手法，移植到Burrow包款上，大膽的視覺衝擊令人印象深刻，而外觀更像是瑞士乳酪的洞孔，因此被品牌粉絲暱稱為「起司包」。而備受歐陽娜娜、Pony朴惠敏喜愛的首款的Burrow肩背包在Off-White的2021春夏系列發表時曝光，備有黑、白、紅、駝色、黃赭色等選擇，隨後還會陸續推出延伸款的托特包，滿足消費者需求。
全新的Burrow肩背包之所以爆紅，除了外觀有趣之外，還以Nappa皮革與麂皮製成，搭配可調式皮革背帶與可拆式鍊帶裝飾，呈現兼具科技感與優雅的美學。包包底部運用穿孔設計打造出一道優美弧線，卻沒有為此犧牲其實用性；足以容納皮夾、手機與其他外出必備品。包款的外層設計帶有類似鋪棉效果的膨感，使其更有份量，也讓整體線條與輪廓層次更加豐富；內裡設置有卡片夾，上頭以金箔印上Off-White™ LOGO與「Made in Italy」字樣。此外，五金與皮革都有進行細微仿舊處理，替這款肩背包增添些許懷舊韻味。
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