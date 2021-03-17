歐陽娜娜、美妝大神Pony都愛！Off-White包在紅什麼？

女孩們的穿搭裡，永遠都少一顆美包，而近期在社群平台上討論度最高的款式，莫過於是歐陽娜娜、「美妝大神」Pony朴惠敏都愛用的Off-White的Burrow肩背包，藉由她們的影響力，也讓這款包包成為熱門關鍵字。

Off-White的2020年春夏女裝主題「Meteor Shower（流星雨）」，在服裝的表現上，利用了圓形剪孔設計，呈現出猶如隕石撞擊地面後留下的坑洞。於是品牌設計師暨創辦人Virgil Abloh便延續了這樣的創作手法，移植到Burrow包款上，大膽的視覺衝擊令人印象深刻，而外觀更像是瑞士乳酪的洞孔，因此被品牌粉絲暱稱為「起司包」。而備受歐陽娜娜、Pony朴惠敏喜愛的首款的Burrow肩背包在Off-White的2021春夏系列發表時曝光，備有黑、白、紅、駝色、黃赭色等選擇，隨後還會陸續推出延伸款的托特包，滿足消費者需求。