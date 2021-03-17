萌翻天！HOLA再聯名奇奇蒂蒂 野餐墊、餐具帶去賞櫻囉

天氣逐漸轉熱，準備外出野餐、賞櫻了嗎？那就由超萌的奇奇蒂蒂帶路吧！HOLA特力和樂再度聯名奇奇蒂蒂，一口氣推出21項聯名小物，其中賞櫻野餐必備的摺疊收納野餐墊、隨身餐具、分隔砧，讓大家外出賞花野餐時，也有可愛的相伴，並新增冷凝墊單品，外出野餐也不怕熱暈，全系列3月18日於起全台HOLA門市、HOLA petite選物店、特力+購物網開賣。

奇奇蒂蒂這回頭戴草莓帽，雙頰還塞滿食物，除了野餐用具外，廚房用具也新推出耐熱玻璃冷水壺、玻璃杯組、附蓋304不鏽鋼湯鍋、油壺等，另外還有純棉寢具組、天絲寢具組、香氛石、木質面紙盒、和室椅、無框畫、長門簾、短門簾、硅藻土踏墊、旅用拖鞋、翻轉頸枕等，最低只要199元就能入手。