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萌翻天！HOLA再聯名奇奇蒂蒂 野餐墊、餐具帶去賞櫻囉

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA迪士尼系列粉萌季天絲床包兩用被組／雙人特價4,280元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列粉萌季天絲床包兩用被組／雙人特價4,280元。圖／HOLA提供

天氣逐漸轉熱，準備外出野餐賞櫻了嗎？那就由超萌的奇奇蒂蒂帶路吧！HOLA特力和樂再度聯名奇奇蒂蒂，一口氣推出21項聯名小物，其中賞櫻野餐必備的摺疊收納野餐墊、隨身餐具、分隔砧，讓大家外出賞花野餐時，也有可愛的相伴，並新增冷凝墊單品，外出野餐也不怕熱暈，全系列3月18日於起全台HOLA門市、HOLA petite選物店、特力+購物網開賣。

奇奇蒂蒂這回頭戴草莓帽，雙頰還塞滿食物，除了野餐用具外，廚房用具也新推出耐熱玻璃冷水壺、玻璃杯組、附蓋304不鏽鋼湯鍋、油壺等，另外還有純棉寢具組、天絲寢具組、香氛石、木質面紙盒、和室椅、無框畫、長門簾、短門簾、硅藻土踏墊、旅用拖鞋、翻轉頸枕等，最低只要199元就能入手。

HOLA也將於3月20、21日迪士尼粉萌野餐日高雄夢時代場中舉辦快閃活動，特別打造「下一站HOLA．萌寵櫻花亭」，讓民眾一起拍照。

HOLA再度聯名奇奇蒂蒂，推出許多適合野餐的商品。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂，推出許多適合野餐的商品。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂，包括不少廚房用品。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂，包括不少廚房用品。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂，推出許多適合野餐的商品。圖／HOLA提供
HOLA再度聯名奇奇蒂蒂，推出許多適合野餐的商品。圖／HOLA提供

野餐 HOLA 賞櫻

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