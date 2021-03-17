手刀搶貨！ORIS TLP限量新款 橄欖軍綠Man炸

一向以飛行、文化、賽車、懷舊為四大路線的中價位瑞士手表品牌ORIS，近期又有新計劃：品牌這回將眼光持續朝向青空，與精英飛行員培訓學校、「戰術領導計畫（Tactical Leadership Programme – TLP）」建立全新合作夥伴關係，並以迷人的橄欖墨（軍）綠色為主視覺，推出全球限量的ProPilot限量腕表。

成立於1978年、總部位於西班牙阿爾巴塞特市（Albacete）的TLPTLP專門培訓菁英的飛行員，同時也為北大西洋公約組織（NATO）準備全球戰術空中行動。

這的特別款TLP限量腕表將採全球限量750只發行，44毫米的槍灰色PVD精鋼表殼，其墨綠色塗裝在飛行員的飛行夾克，並TLP徽章中的老鷹圖騰的「米」色，同樣加入錶面設計。值得一提的是：這枚特別款時計，還採用了特殊規格的綠色Ventile®表帶，Ventile®在第二次世界大戰期間，瑞士首次為英國皇家空軍開發製造的耐磨、防風雨純棉織物。