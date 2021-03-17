聽新聞
test
0:00 / 0:00

復刻兩世紀前傳奇 格蘭利威「黑市聖水」限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「黑市聖水」限量版，瓶身造型取自第一瓶格蘭利威，復刻百年前寬廣厚實的瓶身。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「黑市聖水」限量版，瓶身造型取自第一瓶格蘭利威，復刻百年前寬廣厚實的瓶身。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威 （The Glenlivet）2021年發表全新「原創系列 （Original Story）」第一篇章「黑市聖水」，訴說酒廠的傳奇私釀起源，向兩世紀前原創的斯佩賽風格致敬。

「原創系列」的精神，在於以12年酒廠經典風味為本，透過每年嶄新的限量版包裝及酒液，向創辦人George Smith的原創初衷致敬。

「黑市聖水」限量版，瓶身造型取自第一瓶格蘭利威，復刻百年前寬廣厚實的瓶身，更透過瓶口封條上Limited Edition（限量版）的字樣設計，彰顯其珍藏價值。酒標上方以仿舊的色澤強化Illicit Still（非法私釀）的主題，下方酒標則保留格蘭利威現代的品牌色彩與創辦人肖像，完美交融跨越兩世紀的復刻仿舊以及當代時尚。

在1822年時，蘇格蘭私釀風氣盛行，格蘭利威創辦人George Smith所悉心釀製的威士忌，以優雅花果香氣、細緻滑順的獨特口感，在黑市中闖出響亮名號，讓英王喬治四世也甘願擠身漆黑酒館裡一嚐酒香，因而享有「黑市中的聖水」之美譽。

這樣的出眾細緻口感，源自格蘭利威創辦人的釀酒初衷，堅持使用代價高昂卻富含礦物質的喬西之井硬水，搭配獨特的高頸燈籠型蒸餾器，因而定義出斯佩賽區的經典標竿花果香。

格蘭利威12年「黑市聖水」以48%酒精濃度之姿，非冷凝過濾的厚實油脂，全面進化酒廠經典花果香，帶出層次更豐富的香氣，口感更強勁飽滿、尾韻也更加悠長。

躍上鼻息的蜂蜜香氣，捎來成熟蘋果、梨子、鳳梨等熱帶水果的香甜芬芳；引領入口後更奔放的花果香，在舌尖味蕾上舞動後帶出強勁飽滿的口感；豐厚油脂質地，勾畫出綿密滑順的奶油香草口感，揉和檸檬蛋糕的香甜與鳳梨等熱帶水果的芬芳，完美交疊出層次分明的香甜細緻底蘊。

每一瓶「黑市聖水」，都收藏在台灣限定黑市麻布提袋，來呼應近兩世紀前私釀的歷史故事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威原創系列第一篇章「黑市聖水」，建議售價1,199元。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威原創系列第一篇章「黑市聖水」，建議售價1,199元。圖／格蘭利威提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳳梨 品牌 蘇格蘭

延伸閱讀

逆勢竄起 懷特馬凱集團威士忌銷售呈現二位數成長

上月業績／傳奇0.29元 將推新遊戲

傳奇公告 2月每股賺0.29元

驚傳過世？日本摔角傳奇豬木傳影片破除流言 300萬次觀看粉絲哭了

相關新聞

為免費吃壽司郎！ 中市女大生衝戶政所改名「鮭魚丼飯」

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人。...

大器樓中樓 盡顯歐洲上城風範

樓中樓，是住宅分類中的一道獨特焦點，透過構築挑高、寬敞的大器客廳，烘托大宅氣度與屋主自身非凡特質；精心規劃銜接樓層的階梯設計，將垂直過道轉化為賦予空間靈魂的一抹亮點；串連上下樓層的立面以通透為要，融化封閉的破格規劃，讓光與空氣得以自然對流、互動其 中，實踐居所明亮、開闊的動人生命力。

簡約線條與優雅沈穩的美式古典元素

大概是自小受到母親從事建築相關行業的影響，讓王立崢從熟悉慢慢變成嚮往，早在學生時代便立志進入空間設計領域，如今回過頭看，不知不覺竟已積累了近20年的豐富資歷，也磨合出一套套針對不同空間、不同使用者客製化的邏輯見解。

年度最佳蘇格蘭威士忌酒廠經理 費特肯酒廠經理奪魁

蘇格蘭懷特馬凱（Whyte & Mackay）集團不僅獲得最佳蒸餾酒廠第一名殊榮，旗下費特肯（Fettercairn）酒...

中衛限量哈利波特口罩開賣 首部曲推「入學通知」

口罩大廠CSD中衛16日正式推出與華納兄弟消費品部攜手設計的魔法主題口罩，首部曲推出「入學通知」。產品靈感來自哈利波特電...

全球獨家！7-ELEVEN攜手哈根達斯推聯名「莓好拿鐵冰沙、果仁咖啡冰沙」

最近天氣熱得已經像夏天，7-ELEVEN也強勢出招，宣布旗下CITY CAFE攜手Häagen-Dazs哈根達斯，推出全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。