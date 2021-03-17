復刻兩世紀前傳奇 格蘭利威「黑市聖水」限量上市

蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威 （The Glenlivet）2021年發表全新「原創系列 （Original Story）」第一篇章「黑市聖水」，訴說酒廠的傳奇私釀起源，向兩世紀前原創的斯佩賽風格致敬。

「原創系列」的精神，在於以12年酒廠經典風味為本，透過每年嶄新的限量版包裝及酒液，向創辦人George Smith的原創初衷致敬。

「黑市聖水」限量版，瓶身造型取自第一瓶格蘭利威，復刻百年前寬廣厚實的瓶身，更透過瓶口封條上Limited Edition（限量版）的字樣設計，彰顯其珍藏價值。酒標上方以仿舊的色澤強化Illicit Still（非法私釀）的主題，下方酒標則保留格蘭利威現代的品牌色彩與創辦人肖像，完美交融跨越兩世紀的復刻仿舊以及當代時尚。

在1822年時，蘇格蘭私釀風氣盛行，格蘭利威創辦人George Smith所悉心釀製的威士忌，以優雅花果香氣、細緻滑順的獨特口感，在黑市中闖出響亮名號，讓英王喬治四世也甘願擠身漆黑酒館裡一嚐酒香，因而享有「黑市中的聖水」之美譽。

這樣的出眾細緻口感，源自格蘭利威創辦人的釀酒初衷，堅持使用代價高昂卻富含礦物質的喬西之井硬水，搭配獨特的高頸燈籠型蒸餾器，因而定義出斯佩賽區的經典標竿花果香。

格蘭利威12年「黑市聖水」以48%酒精濃度之姿，非冷凝過濾的厚實油脂，全面進化酒廠經典花果香，帶出層次更豐富的香氣，口感更強勁飽滿、尾韻也更加悠長。

躍上鼻息的蜂蜜香氣，捎來成熟蘋果、梨子、鳳梨等熱帶水果的香甜芬芳；引領入口後更奔放的花果香，在舌尖味蕾上舞動後帶出強勁飽滿的口感；豐厚油脂質地，勾畫出綿密滑順的奶油香草口感，揉和檸檬蛋糕的香甜與鳳梨等熱帶水果的芬芳，完美交疊出層次分明的香甜細緻底蘊。

每一瓶「黑市聖水」，都收藏在台灣限定黑市麻布提袋，來呼應近兩世紀前私釀的歷史故事。

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