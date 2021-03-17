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手搖飲挺台灣鳳梨！「金鑽鳳梨+粉條+冰淇淋」三款涼感新品曝光

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
金鑽鳳梨粉條綠(左起)、香草鳳梨雪沙、冰淇淋鳳梨綠。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
金鑽鳳梨粉條綠(左起)、香草鳳梨雪沙、冰淇淋鳳梨綠。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供

最近天氣漸熱，又到了手搖飲銷售熱季，為了力挺台灣鳳梨，飲料品牌「SHARE TEA歇腳亭」除了有整片鳳梨「爆爆水果茶」外，近日再研發包括「冰淇淋鳳梨綠」等3款新品，預定在3/19(五)上市，新飲品特色除了要帶出台灣鳳梨酸甜新鮮，還要以多層次口感，吸引飲料控一起「吃鳳梨」。

手搖品牌力挺台灣鳳梨，推出三款新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
手搖品牌力挺台灣鳳梨，推出三款新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
手搖品牌力挺台灣鳳梨，推出三款新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供
手搖品牌力挺台灣鳳梨，推出三款新品。圖／SHARE TEA歇腳亭 提供

近日台灣掀起吃鳳梨熱，「SHARE TEA歇腳亭」原本熱賣的「爆爆水果茶」，因為使用一整片金鑽鳳梨，受到許多關注，為了力挺台灣鳳梨，再推三款鳳梨新品，以鳳梨果泥搭配Q彈粉條、香草冰淇淋、茉香綠茶調製。其中「金鑽鳳梨粉條綠」是以台灣金鑽鳳梨製作的果泥加Q彈粉條，搭配茉莉花香綠茶，有清新果香與茶香；外觀誘人的「香草鳳梨雪沙」是以台灣金鑽鳳梨調製冰沙，加入冰淇淋與Q彈粉條，滿足咀嚼慾望；涼感十足的「冰淇淋鳳梨綠」，可同時享受到茶香與香草冰淇淋，最吸引想要清涼一下的粉絲。以上三款新品都在3/19(五)正式開賣，資訊販售以官方和各門市實際公告為主。

哪裡喝

SHARE TEA歇腳亭（3/19起）

參考售價：金鑽鳳梨粉條綠 50、香草鳳梨雪沙 75、冰淇淋鳳梨綠 70

鳳梨 冰淇淋

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