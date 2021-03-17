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最百搭的日常奢華！HEARTS ON FIRE完美鑽石新作超實戴

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HEARTS ON FIRE推出全新Sparkling Diamonds系列新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出全新Sparkling Diamonds系列新品。圖／HEARTS ON FIRE提供

璀璨的鑽石簡約明亮，搭配性高，無疑是最受歡迎的寶石。美國鑽石品牌HEARTS ON FIRE以完美切割的鑽石著稱，除了能以最完美的比例引出鑽石本身內蘊的光彩，所有能被HEARTS ON FIRE選中的鑽石本身也必須品質夠優秀，才能有美麗的光芒釋出。目前全世界每年約產出超過10億顆的鑽石，而HEARTS ON FIRE只挑選其中品質最頂端的0.1%。由極少數先進技術工藝卓越的大師全程手工切割打磨，平均以手工切割一顆鑽石的時間是切割一般的4倍，因此完美對稱的車工才能造就「全世界車工最完美的鑽石」。

2021年，品牌推出春季新作Sparkling Diamonds系列，訴求適合日常配戴，以設計簡約，是各種場合、裝扮都能隨心所欲的輕奢款。全系列採用包鑲法方是（bezel setting）鑲嵌鑽石，除了以細緻的金屬鑲邊讓鑽石的光芒更顯閃耀，將鑽石四周圍住的包鑲工藝確保更佳的保護與牢固性，增添日常配戴的安全。全系列備有兩種不同長度的垂墜耳環、單鑽鍊墜、間隔點綴多顆鑽石的項鍊、全鑲鑽或半鑲鑽的經典單排鑽手鍊等多種款式，除了白K金材質，部份款式亦有黃K金和玫瑰金材質可選。

Sparkling Diamonds白K金鑽石項鍊DREAM夢幻方形切割限量版本，92,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds白K金鑽石項鍊DREAM夢幻方形切割限量版本，92,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds白K金鑽石耳環，19萬9000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds白K金鑽石耳環，19萬9000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds白K金鑽石手鍊，49萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds白K金鑽石手鍊，49萬8,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出全新Sparkling Diamonds系列新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE推出全新Sparkling Diamonds系列新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds黃K金鑽石項鍊，28,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds黃K金鑽石項鍊，28,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds黃K金鑽石耳環，19萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds黃K金鑽石耳環，19萬9,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds玫瑰金鑽石手鍊，45,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds玫瑰金鑽石手鍊，45,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds玫瑰金鑽石項鍊，79,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
Sparkling Diamonds玫瑰金鑽石項鍊，79,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供

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