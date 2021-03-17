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最百搭的日常奢華！HEARTS ON FIRE完美鑽石新作超實戴
璀璨的鑽石簡約明亮，搭配性高，無疑是最受歡迎的寶石。美國鑽石品牌HEARTS ON FIRE以完美切割的鑽石著稱，除了能以最完美的比例引出鑽石本身內蘊的光彩，所有能被HEARTS ON FIRE選中的鑽石本身也必須品質夠優秀，才能有美麗的光芒釋出。目前全世界每年約產出超過10億顆的鑽石，而HEARTS ON FIRE只挑選其中品質最頂端的0.1%。由極少數先進技術工藝卓越的大師全程手工切割打磨，平均以手工切割一顆鑽石的時間是切割一般的4倍，因此完美對稱的車工才能造就「全世界車工最完美的鑽石」。
2021年，品牌推出春季新作Sparkling Diamonds系列，訴求適合日常配戴，以設計簡約，是各種場合、裝扮都能隨心所欲的輕奢款。全系列採用包鑲法方是（bezel setting）鑲嵌鑽石，除了以細緻的金屬鑲邊讓鑽石的光芒更顯閃耀，將鑽石四周圍住的包鑲工藝確保更佳的保護與牢固性，增添日常配戴的安全。全系列備有兩種不同長度的垂墜耳環、單鑽鍊墜、間隔點綴多顆鑽石的項鍊、全鑲鑽或半鑲鑽的經典單排鑽手鍊等多種款式，除了白K金材質，部份款式亦有黃K金和玫瑰金材質可選。
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