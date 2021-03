最百搭的日常奢華！HEARTS ON FIRE完美鑽石新作超實戴

璀璨的鑽石簡約明亮,搭配性高,無疑是最受歡迎的寶石。美國鑽石品牌HEARTS ON FIRE以完美切割的鑽石著稱,除了能以最完美的比例引出鑽石本身內蘊的光彩,所有能被HEARTS ON FIRE選中的鑽石本身也必須品質夠優秀,才能有美麗的光芒釋出。目前全世界每年約產出超過10億顆的鑽石,而HEARTS ON FIRE只挑選其中品質最頂端的0.1%。由極少數先進技術工藝卓越的大師全程手工切割打磨,平均以手工切割一顆鑽石的時間是切割一般的4倍,因此完美對稱的車工才能造就「全世界車工最完美的鑽石」。

2021年,品牌推出春季新作Sparkling Diamonds系列,訴求適合日常配戴,以設計簡約,是各種場合、裝扮都能隨心所欲的輕奢款。全系列採用包鑲法方是(bezel setting)鑲嵌鑽石,除了以細緻的金屬鑲邊讓鑽石的光芒更顯閃耀,將鑽石四周圍住的包鑲工藝確保更佳的保護與牢固性,增添日常配戴的安全。全系列備有兩種不同長度的垂墜耳環、單鑽鍊墜、間隔點綴多顆鑽石的項鍊、全鑲鑽或半鑲鑽的經典單排鑽手鍊等多種款式,除了白K金材質,部份款式亦有黃K金和玫瑰金材質可選。 Sparkling Diamonds白K金鑽石項鍊DREAM夢幻方形切割限量版本,92,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Sparkling Diamonds白K金鑽石耳環,19萬9000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Sparkling Diamonds白K金鑽石手鍊,49萬8,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 HEARTS ON FIRE推出全新Sparkling Diamonds系列新品。圖/HEARTS ON FIRE提供 Sparkling Diamonds黃K金鑽石項鍊,28,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Sparkling Diamonds黃K金鑽石耳環,19萬9,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Sparkling Diamonds玫瑰金鑽石手鍊,45,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供 Sparkling Diamonds玫瑰金鑽石項鍊,79,000元。圖/HEARTS ON FIRE提供