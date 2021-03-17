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法文音樂劇「鐘樓怪人」華麗舞蹈、特技超吸睛
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》於1998年法國巴黎首演，20年來，除了以音樂、改編雨果同名著作的故事內容為人所熟知外，劇中舞蹈以現代舞、特技與地板舞（Breaking）組成，成為吸引觀眾前往朝聖的大亮點之一。
《鐘樓怪人》編舞家馬汀諾・慕勒（Martino Muller）為古典芭蕾習舞出生，曾替太陽馬戲《ZAIA》演出編舞。在《鐘樓怪人》一劇中，慕勒配合歌曲與劇情，透過不同舞蹈形式，呈現情境氛圍，例如在〈奇蹟聖殿〉一曲以大量浮誇特技及地板舞蹈展現當時巴黎街頭亂象，舞者甚至會攀爬高達300公分之高牆，讓觀眾隨著舞者呼吸動作一同感受緊張刺激氛圍；〈撕裂〉為侍衛隊長菲比斯闡述同時愛著兩位女角的糾結，慕勒以大動作現代舞呈現菲比斯腦中的糾葛，幾經撕裂、無法抉擇的心情。除了吸睛的編舞，來自世界各國的舞者，更不乏有得過世界舞蹈大賽的B-boy，讓觀眾看完，大呼過癮！
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今年五月在台首度展開北高雙城巡演，高雄場次已完售，台北場次僅剩不到四成票房，絕對是2021上半年不能錯過的頂級藝文盛宴！
由聯合數位文創主辦之《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於今年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）演出。即日起至 6 月 6 日止，優惠最低88折，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票，不要錯過。
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