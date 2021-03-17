快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法文音樂劇「鐘樓怪人」華麗舞蹈、特技超吸睛

聯合新聞網 / 聯合數位文創
法文音樂劇《鐘樓怪人》舞蹈設計炫麗吸睛。圖 / 聯合數位文創提供
法文音樂劇《鐘樓怪人》舞蹈設計炫麗吸睛。圖 / 聯合數位文創提供

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》於1998年法國巴黎首演，20年來，除了以音樂、改編雨果同名著作的故事內容為人所熟知外，劇中舞蹈以現代舞、特技與地板舞（Breaking）組成，成為吸引觀眾前往朝聖的大亮點之一。

《鐘樓怪人》編舞家馬汀諾・慕勒（Martino Muller）為古典芭蕾習舞出生，曾替太陽馬戲《ZAIA》演出編舞。在《鐘樓怪人》一劇中，慕勒配合歌曲與劇情，透過不同舞蹈形式，呈現情境氛圍，例如在〈奇蹟聖殿〉一曲以大量浮誇特技及地板舞蹈展現當時巴黎街頭亂象，舞者甚至會攀爬高達300公分之高牆，讓觀眾隨著舞者呼吸動作一同感受緊張刺激氛圍；〈撕裂〉為侍衛隊長菲比斯闡述同時愛著兩位女角的糾結，慕勒以大動作現代舞呈現菲比斯腦中的糾葛，幾經撕裂、無法抉擇的心情。除了吸睛的編舞，來自世界各國的舞者，更不乏有得過世界舞蹈大賽的B-boy，讓觀眾看完，大呼過癮！

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》今年五月在台首度展開北高雙城巡演，高雄場次已完售，台北場次僅剩不到四成票房，絕對是2021上半年不能錯過的頂級藝文盛宴！

由聯合數位文創主辦之《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於今年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）演出。即日起至 6 月 6 日止，優惠最低88折，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票，不要錯過。

巴黎 現代舞 音樂劇

延伸閱讀

竹市周周有活動 舞鈴劇場、FOCA馬戲團特技嗨爆

高雄春藝環境舞蹈劇場 結合場域突破鏡框式劇場演出

影／人肉安全氣囊？另類機車三貼 挨諷表演特技

台藝大畢業班花蓮首演 偏鄉孩子首度進劇場看舞蹈

相關新聞

為壽司改名鮭魚不可取？網友竟一面倒：比這理由好

壽司連鎖店舉辦同名免費吃壽司活動，竟然吸引不少人改名，就為了吃到免費壽司，也引發網友好奇在PTT上詢問「什麼樣的人會為了...

兒為免費壽司改名「鮭魚」母無奈吐玄機 網神回：根本鮭魚之亂

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字叫「鮭魚」，便可以免費吃壽司。有網友分享，不少民眾吐槽店家「太沒誠意」，但活動開始後卻有民眾手刀改名，同時引發不少趣事...

無法被複製的音樂市場 「平民天后」徐懷鈺曝：如何走上歌路

如果九○年代有聲音，那麼一九九八年徐懷鈺的單曲〈飛起來〉與同年推出的第一張專輯《徐懷鈺Yuki第一張個人專輯》，應該曾在許多人心中重複播放。徐懷鈺現身攝影棚時，狀態極佳，眼神清朗，和我們聊起那個屬於她的，以及她也曾給予別人的華麗九○，聲音不摻雜質，與過去沒有時差。

為免費吃壽司郎！ 中市女大生衝戶政所改名「鮭魚丼飯」

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人。...

杜娃黎波辣又美 葛萊美歌姬個性珠寶畫龍點睛

第63屆葛萊美獎（Grammy Awards）日前於洛杉磯舉辦頒獎典禮，獎勵過去一年中表現傑出音樂人。以「Future ...

賈靜雯想去動物園上班？力挺夏姿慈善特賣分享獻愛活動

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦的2021年「拾華」慈善特賣會即起熱烈登場，由賈靜雯擔綱愛心大使，偕同夏姿少東夫人許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。