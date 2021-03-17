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低胸裝穿出性感優雅！芭黎絲希爾頓入鏡浪凡新廣告

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供

一個月前在40歲慶生活動上被男友求婚成功的話題名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton），最近又有新的好事要跟大家分享！不過這次跟婚禮無關，也不是要公布懷孕，而是她成為了法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。

相信對從小看著芭黎絲希爾頓的相關節目和各類新聞長大的人來說，看到Lanvin這次的廣告應該有很深的感觸。從前那個穿著粉紅色成套運動服、帶起水鑽裝飾元素種種流行的美國東岸女孩，剛踏入熟女階段就展現出跟以往截然不同的法式時尚魅力。攝影雙人組Mert Alas & Marcus Piggott的鏡頭捕捉了靈感源自1950年代紐約女性肖像照的優雅寧靜感，芭黎絲希爾頓的標誌性金長髮，在廣告中也變成了內捲鮑勃頭，復古味十足。

Lanvin去年10月在上海豫園展示2021春夏系列，設計師Bruno Sialelli用過去創造未來，探索了新與舊，傳統與現代，並在作品中融入品牌檔案資料庫中的素材與Lanvin精神。芭黎絲希爾頓在廣告中正是穿著此系列服裝，當年由創辦人Jeanne Lanvin帶起的低腰線羅布袍風格傘狀裙「robe de style」衣著風格，也可以在廣告中一覽無遺。

芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／摘自IG
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／摘自IG
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供
芭黎絲希爾頓擔任法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。圖／Lanvin提供

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