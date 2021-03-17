低胸裝穿出性感優雅！芭黎絲希爾頓入鏡浪凡新廣告

一個月前在40歲慶生活動上被男友求婚成功的話題名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton），最近又有新的好事要跟大家分享！不過這次跟婚禮無關，也不是要公布懷孕，而是她成為了法國時尚品牌Lanvin浪凡的春夏形象廣告主角。

相信對從小看著芭黎絲希爾頓的相關節目和各類新聞長大的人來說，看到Lanvin這次的廣告應該有很深的感觸。從前那個穿著粉紅色成套運動服、帶起水鑽裝飾元素種種流行的美國東岸女孩，剛踏入熟女階段就展現出跟以往截然不同的法式時尚魅力。攝影雙人組Mert Alas & Marcus Piggott的鏡頭捕捉了靈感源自1950年代紐約女性肖像照的優雅寧靜感，芭黎絲希爾頓的標誌性金長髮，在廣告中也變成了內捲鮑勃頭，復古味十足。