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不是天冷才吃鍋 高雄圓山「麻辣奶奶」紅白鍋熱賣

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄圓山飯店推出「麻辣奶奶」鍋，白鍋加入一整瓶鮮奶現煮。記者王昭月／攝影
高雄圓山飯店推出「麻辣奶奶」鍋，白鍋加入一整瓶鮮奶現煮。記者王昭月／攝影

不是天冷才吃鍋，老字號高雄圓山飯店近期推出以川辣與新鮮牛奶為概念的「麻辣奶奶」，紅、白鍋雙併上桌，CP值絕高，溫潤不燥，就吸引許多老饕光顧。另高雄鳳山新開一家「福來趣啃麻辣鹹酥雞」，店內主打的重慶火鍋，以大紅炮等辣椒熬製湯底，麻辣飄香，口味也是一絕。

高雄圓山大飯店建築流露東方古典藝術之美，餐食更不斷推陳出新，萬壽西餐廳「改版」後，陸續推出各檔次美食，近期由總經理操刀推出的「麻辣奶奶」紅白鍋，以30多種嚴選中藥材、辛香熬煮紅湯，麻香不嗆，另搭新鮮牛奶入鍋的白湯，口感溫潤，堪稱絕配。

高雄圓山飯店表示，麻辣口味外，還有牛奶豚骨、昆布湯頭可選搭，現場牛、豬、羊肉、海鮮、新鮮時蔬、甜點飲品等，由客人吃到飽。另還供應熱食、新鮮沙西米及焗烤美食，選擇多樣。

至4月30日活動期間來店成人消費一客，可獲得摸彩券一張(持餐券者不適用)，有機會抽中免費住宿券，到圓山FB粉絲專頁拍照上傳並打卡留言，也可以參加線上抽餐券活動。

另鳳山區濱山街一家新開的「福來趣啃麻辣鹹酥雞」賣鹹酥雞，但店內主打原汁原味的重慶火鍋，則是老饕必嘗。業者黃天佑本業為環保業，獨愛道地重慶美食，他自重慶引進茂汶花椒、大紅袍、天鷹新一代、滿天星等多種辣椒及高達二十多種香料熬製湯底，客人還可體驗以細竹籤把各種肉食、蔬菜串成一串，再放入濃厚辛料味的麻辣鍋裡的串串鍋吃法。

高雄圓山飯店麻辣奶奶鍋，食材新鮮豐富，任由客人吃到飽。記者王昭月／攝影
高雄圓山飯店麻辣奶奶鍋，食材新鮮豐富，任由客人吃到飽。記者王昭月／攝影

火鍋 圓山飯店

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