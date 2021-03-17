不是天冷才吃鍋 高雄圓山「麻辣奶奶」紅白鍋熱賣

不是天冷才吃鍋，老字號高雄圓山飯店近期推出以川辣與新鮮牛奶為概念的「麻辣奶奶」，紅、白鍋雙併上桌，CP值絕高，溫潤不燥，就吸引許多老饕光顧。另高雄鳳山新開一家「福來趣啃麻辣鹹酥雞」，店內主打的重慶火鍋，以大紅炮等辣椒熬製湯底，麻辣飄香，口味也是一絕。

高雄圓山大飯店建築流露東方古典藝術之美，餐食更不斷推陳出新，萬壽西餐廳「改版」後，陸續推出各檔次美食，近期由總經理操刀推出的「麻辣奶奶」紅白鍋，以30多種嚴選中藥材、辛香熬煮紅湯，麻香不嗆，另搭新鮮牛奶入鍋的白湯，口感溫潤，堪稱絕配。

高雄圓山飯店表示，麻辣口味外，還有牛奶豚骨、昆布湯頭可選搭，現場牛、豬、羊肉、海鮮、新鮮時蔬、甜點飲品等，由客人吃到飽。另還供應熱食、新鮮沙西米及焗烤美食，選擇多樣。

至4月30日活動期間來店成人消費一客，可獲得摸彩券一張(持餐券者不適用)，有機會抽中免費住宿券，到圓山FB粉絲專頁拍照上傳並打卡留言，也可以參加線上抽餐券活動。