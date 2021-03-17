建築界最高榮譽普利茲克獎揭曉 法社會住宅建築師摘下

在後疫情時代，什麼樣的建築師是新的典範？國際建築界最高榮譽—2021普利茲克建築獎今晚(16日)公布，由法國建築師安妮·拉卡頓（Anne Lacaton）和讓-菲利普·瓦薩爾（Jean-Philippe Vassal ）奪下。評審團認為，他們的作品回應這個時代的氣候與生態危機和社會困境，尤其在城市住房領域，並藉此重新點燃「現代主義建築師改善大眾生活的希望和夢想」。

普立茲克獎由凱悅基金會贊助，是國際上公認的建築界最高榮譽。包括貝聿銘、諾曼福斯特、伊東豐雄、安藤忠雄、庫哈斯、札哈哈蒂等國際建築大師都曾獲得此獎。拉卡頓和瓦薩爾是第49位與第50位得主。

拉卡頓和瓦薩爾分別生於1954年與1955年，1987年在巴黎攜手成立了拉卡頓和瓦薩爾建築師事務所，他們並非以城市地標建築揚名的明星建築師，主要作品是社會住宅與平價公寓、學校建築與宿舍，包括法國米盧斯的14座社會住宅、法國聖納澤爾的53套低層公寓、烏爾克-饒勒斯大學的學生宿舍和社會住宅等。他們還在歐洲和西非等地區完成了30多個項目，多是供大眾居住的平價住宅。

以在法國設計的弗盧瓦拉克拉達匹住宅為例，拉卡頓和瓦薩爾借助冬季花園和陽台，創造了可以人工調節的理想微氣候；並以低廉的成本增加居住空間，讓居住者一年四季都能節約能源並親近自然。瓦薩爾認為，「美好建築是一個能夠讓特別事情發生的空間，人們只要進入那裡，就會情不自禁地微笑。」

「好的建築應該是開放的——對生活開放，為提升人們的自由度而開放，讓任何人都能夠在其中做自己要做的事情。」拉卡頓表示，建築不是為了「展現什麼或者強加於他人的」，而應當是熟悉、實用和美觀的，「並且能夠靜靜地為日常生活提供支持。」

拉卡頓和瓦薩爾的代表作還包括巴黎當代藝術中心東京宮(Palais de Tokyo)的改造，改造後讓博物館室內面積增加兩萬平方米。評審認為，他們的改造擺脫當代博物館慣用的純白空間和引導通道，反而創造大量未完成的空間，讓藝術家和策展人創作自由流動的展覽。

對於城市內過時的基礎建設、老建築，拉卡頓堅持「永不拆毀」。她認為，「改造是一次機會，可以利用現有資源做到更多、更好」，而拆除是「簡便但短視的決定」，它浪費了能源、材料，更浪費了歷史，還會產生巨大的負面社會影響，「在我們看來，這就是一種暴力行為」。他們正在動手的作品，包括將法國巴黎的一座醫院變成138套中層公寓。

普立茲克獎評審團認為，拉卡頓和瓦薩爾「不僅定義了一種更新現代主義遺產的建築方法，而且還對建築專業這一定義本身提出了調整」。評審團主席亞歷杭德羅表示，歷經疫情，今年，「我們比以往任何時候都更加感知到自己是整個人類的一份子」，無論是出於健康、政治還是社會原因，都需要建立一種集體意識—對環境公平，對人類公平，也就是對下一代公平。