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蕭薔、洪曉蕾來勢「洶胸」 力挺溫慶珠秋冬新作發表

聯合報 / 楊詩涵
溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影

台北時裝周以溫慶珠同名品牌Isabelle Wen發表作為終場，蕭薔、洪曉蕾、黃子佼和范怡文的女兒張惟妮等都到場觀賞大秀，2021秋冬以「羅曼羅蘭」做為靈感，運用經典語錄般的詩意呈現新作。

在這場大秀中，設計師溫慶珠的好友蕭薔不僅難得出席公開活動、也祭出身段美好的胸腰腿曲線，和洪曉蕾比「胸」狠，兩人氣勢萬千的登上背板，展現華麗的姿態。2021秋冬的靈感來自二十世紀的法國著名作家、音樂評論家暨1915年諾貝爾文學獎得主羅曼羅蘭，講述具象化的自由靈魂。如晶片般的布料材質和天然的絲、麻交互呈現，並運用立裁手法展現女性身體線條。以古典交叉現代、粗糙混合精緻，表現溫慶珠向來喜愛的衝突美學，主色調則是象牙米白丶灰褐丶亮黑或是湛藍色。

溫慶珠外公是詩人易君左，養成她從小對詩文藝術的喜愛，也常從文學中汲取創作靈感，2020全球經歷了疫情衝擊，羅曼羅蘭的名句「世上只有一種英雄主義，就是在認清生活真相之後，依然熱愛生活」，也給予她打造秋冬系列的靈感，用服裝展現女性對生活的熱愛，藉由中性、甚至男性化的款式來表現力量，卻也不失唯美氛圍；而雕塑般的洋裝或晚裝更是溫慶珠擅長的表現，也以異質材的衝突做為複合媒材的藝術表現。

溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
洪曉蕾露出性感美胸，以狂放性感的裙裝出席溫慶珠大秀。記者王聰賢／攝影
洪曉蕾露出性感美胸，以狂放性感的裙裝出席溫慶珠大秀。記者王聰賢／攝影
黃子佼力挺多位台灣設計師作品，昨天出席溫慶珠2021秋冬發表。記者王聰賢／攝影
黃子佼力挺多位台灣設計師作品，昨天出席溫慶珠2021秋冬發表。記者王聰賢／攝影
歌手范怡文的女兒張惟妮出席溫慶珠秋冬大秀。記者王聰賢／攝影
歌手范怡文的女兒張惟妮出席溫慶珠秋冬大秀。記者王聰賢／攝影
蕭薔露出姣好身材，以紗裙配牛仔褲的衝突表現穿搭。記者王聰賢／攝影
蕭薔露出姣好身材，以紗裙配牛仔褲的衝突表現穿搭。記者王聰賢／攝影
洪曉蕾以狂放性感的裙裝出席。記者王聰賢／攝影
洪曉蕾以狂放性感的裙裝出席。記者王聰賢／攝影
設計師溫慶珠（右前）於台北時裝周發表以「羅曼羅蘭」為主題的2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
設計師溫慶珠（右前）於台北時裝周發表以「羅曼羅蘭」為主題的2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
溫慶珠於台北時裝周發表2021秋冬系列。記者王聰賢／攝影
蕭薔與洪曉蕾性感出席溫慶珠2021秋冬大秀。記者王聰賢／攝影
蕭薔與洪曉蕾性感出席溫慶珠2021秋冬大秀。記者王聰賢／攝影

疫情 詩人 諾貝爾

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