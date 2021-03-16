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亞洲50最佳餐廳首設「亞洲之粹」 台北黃記魯肉飯等入列

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
黃記魯肉飯是台北市晴光市場知名美食。圖／摘自黃記魯肉飯臉書。
黃記魯肉飯是台北市晴光市場知名美食。圖／摘自黃記魯肉飯臉書。

由聖沛黎洛與巴娜（S.Pellegrino & Acqua Panna）所贊助的「亞洲50最佳餐廳」，首度設立「亞洲之粹（Essence of Asia）」名單，以不設排名的方式，希望向代表亞洲文化的在地英雄致敬。

「亞洲之粹」名單根據2020年和2021年「亞洲50最佳餐廳」的獲獎名廚、「亞洲50最佳餐廳」評審委員會，以及亞洲區內德高望重的飲食界領袖的推薦而編選，體現岀亞洲豐富多樣的飲食文化。

這份名單囊括了在20個國家及地區內49個城市裡的多個餐飲機構，包括台灣、巴基斯坦、孟加拉、香港曼谷以及日本等，都在評選範圍。這些餐廳在亞洲餐飲生態中，扮演了不可或缺的角色，它們在維護烹飪傳統的同時，也進一步重塑本土美食，並且在他們所處的社區內，扮演著建立社區聯繫管道的重要角色。

在入選名單當中，型態包括像台灣屏東Akame這樣的創新型態餐廳，也包括台北黃記魯肉飯這樣的社區型美食，也有像香港的澳洲牛奶公司這樣在當地備受喜愛的餐廳。

此外，名單上的日本東京的壽司大、香港的九記牛腩，新加坡的瓊榮記海鮮，也都是台灣人也算熟悉的好味道。

2021年「亞洲之粹」完整名單如下：

◎孟加拉

．Haji Biryani（達卡）

．Kasturi（達卡）

◎柬埔寨

．Nesat Seafood House（金邊）

．Lum Orng Farm To Table（暹粒）

．The Sugar Palm（暹粒）

◎中國大陸

．利群烤鴨店（北京）

．陳麻婆豆腐（成都）

．壹零貳小館（佛山）

．龍井草堂（杭州）

．上海富春小籠（愚園路店）

．麗華園（武漢）

◎香港

．澳洲牛奶公司

．廚尊

．九記牛腩

．北河同行

．Roots

．鴛鴦戲水

◎印度

．Bengaluru Oota Company（班加羅爾）

．Mum’s Kitchen（果阿）

．Ahdoo’s（喀什米爾）

．Shree Thaker Bhojanalay（孟買）

．Swati Snacks（孟買）

．Rustom’s（新德里）

◎印尼

．Babi Guling Pande Egi（峇里島）

．KooD（峇里島）

．Pagi Sore（雅加達）

．Lupis Mbah Satinem（日惹）

◎日本

．Natsukashiya（奄美大島）

．本家尾張屋（京都）

．Pasania（大阪）

．Eatrip（東京）

．Sincere Blue（東京）

．壽司大（東京）

◎寮國

．Tamarind（龍坡邦）

．Doi Ka Noi（永珍）

◎澳門

．美心亨利餐廳

．澳門旅遊學院教學餐廳

．澳葡之家

◎馬來西亞

．Artisan Handmade Bread（怡保）

．怡豐茶室（亞庇）

．Bijan（吉隆玻）

．檳暹路炭炒炒粿條（檳城）

◎緬甸

．Rangoon Tea House（仰光）

．Shan Kitchen（仰光）

．Shwe Sa Bwe（仰光）

◎尼泊爾

．Newa Momo Nepal（加德滿都）

．Tukche Thakali Kitchen（加德滿都）

◎巴基斯坦

．N’ecos（卡拉奇）

．Waris Nihari（拉哈爾）

◎菲律賓

．Farmer’s Daughter（碧瑤）

．Earth Kitchen（馬尼拉）

．Hapag（馬尼拉）

．Bale Dutung（邦板牙省）

◎新加坡

．Botanico at The Garage

．金記潮州滷鴨

．瓊榮記海鮮

．Mr. and Mrs. Mohgan’s Super Crispy Roti Prata

．Naked Finn

．Restaurant Kin

◎南韓

．Nangpoonbopsang（濟州）

．Base Is Nice（首爾）

．Guemdwaeji Sikdang（首爾）

．Miro Sikdang（首爾）

◎斯里蘭卡

．Café Kumbuk（科倫坡）

．Paradise Road: The Gallery Café（科倫坡）

．Mettha’s Traditional Home Cooked Meals（烏納瓦圖納）

◎台灣

．Akame（屏東）

．魚麗人文主題書店 • 魚麗共同廚房（台中）

．黃記魯肉飯（台北）

．Plants（台北）

◎泰國

．100 Mahaseth（曼谷）

．Barefood Bangkok（曼谷）

．Na Café at Bangkok 1899（曼谷）

．Wattana Panich（曼谷）

．Locus Native Food Lab（清萊）

．Samuay & Sons（烏隆府）

◎越南

．Pho Gia Truyen（河內）

．Ngoc Suong Seafood & Bar（胡志明市）

．Pizza 4P’s（胡志明市）

．Madam Khanh – The Banh Mi Queen（會安巿）

Akame主廚彭天恩。圖／摘自Akame臉書。
Akame主廚彭天恩。圖／摘自Akame臉書。
巴西莓果缽。圖／摘自Plants臉書
巴西莓果缽。圖／摘自Plants臉書
「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」以家傳菜的家滋味著稱。圖／摘自魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房臉書。
「魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房」以家傳菜的家滋味著稱。圖／摘自魚麗人文主題書店‧魚麗共同廚房臉書。
「亞洲50最佳餐廳」首次設立「亞洲之粹」名單。圖／摘自theworlds50best.com官網
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