亞洲50最佳餐廳首設「亞洲之粹」 台北黃記魯肉飯等入列

由聖沛黎洛與巴娜（S.Pellegrino & Acqua Panna）所贊助的「亞洲50最佳餐廳」，首度設立「亞洲之粹（Essence of Asia）」名單，以不設排名的方式，希望向代表亞洲文化的在地英雄致敬。

「亞洲之粹」名單根據2020年和2021年「亞洲50最佳餐廳」的獲獎名廚、「亞洲50最佳餐廳」評審委員會，以及亞洲區內德高望重的飲食界領袖的推薦而編選，體現岀亞洲豐富多樣的飲食文化。

這份名單囊括了在20個國家及地區內49個城市裡的多個餐飲機構，包括台灣、巴基斯坦、孟加拉、香港、曼谷以及日本等，都在評選範圍。這些餐廳在亞洲餐飲生態中，扮演了不可或缺的角色，它們在維護烹飪傳統的同時，也進一步重塑本土美食，並且在他們所處的社區內，扮演著建立社區聯繫管道的重要角色。

在入選名單當中，型態包括像台灣屏東Akame這樣的創新型態餐廳，也包括台北黃記魯肉飯這樣的社區型美食，也有像香港的澳洲牛奶公司這樣在當地備受喜愛的餐廳。

此外，名單上的日本東京的壽司大、香港的九記牛腩，新加坡的瓊榮記海鮮，也都是台灣人也算熟悉的好味道。

2021年「亞洲之粹」完整名單如下：

◎孟加拉 ．Haji Biryani（達卡） ．Kasturi（達卡） ◎柬埔寨 ．Nesat Seafood House（金邊） ．Lum Orng Farm To Table（暹粒） ．The Sugar Palm（暹粒） ◎中國大陸 ．利群烤鴨店（北京） ．陳麻婆豆腐（成都） ．壹零貳小館（佛山） ．龍井草堂（杭州） ．上海富春小籠（愚園路店） ．麗華園（武漢） ◎香港 ．澳洲牛奶公司 ．廚尊 ．九記牛腩 ．北河同行 ．Roots ．鴛鴦戲水 ◎印度 ．Bengaluru Oota Company（班加羅爾） ．Mum’s Kitchen（果阿） ．Ahdoo’s（喀什米爾） ．Shree Thaker Bhojanalay（孟買） ．Swati Snacks（孟買） ．Rustom’s（新德里） ◎印尼 ．Babi Guling Pande Egi（峇里島） ．KooD（峇里島） ．Pagi Sore（雅加達） ．Lupis Mbah Satinem（日惹） ◎日本 ．Natsukashiya（奄美大島） ．本家尾張屋（京都） ．Pasania（大阪） ．Eatrip（東京） ．Sincere Blue（東京） ．壽司大（東京） ◎寮國 ．Tamarind（龍坡邦） ．Doi Ka Noi（永珍） ◎澳門 ．美心亨利餐廳 ．澳門旅遊學院教學餐廳 ．澳葡之家 ◎馬來西亞 ．Artisan Handmade Bread（怡保） ．怡豐茶室（亞庇） ．Bijan（吉隆玻） ．檳暹路炭炒炒粿條（檳城） ◎緬甸 ．Rangoon Tea House（仰光） ．Shan Kitchen（仰光） ．Shwe Sa Bwe（仰光） ◎尼泊爾 ．Newa Momo Nepal（加德滿都） ．Tukche Thakali Kitchen（加德滿都） ◎巴基斯坦 ．N’ecos（卡拉奇） ．Waris Nihari（拉哈爾） ◎菲律賓 ．Farmer’s Daughter（碧瑤） ．Earth Kitchen（馬尼拉） ．Hapag（馬尼拉） ．Bale Dutung（邦板牙省） ◎新加坡 ．Botanico at The Garage ．金記潮州滷鴨 ．瓊榮記海鮮 ．Mr. and Mrs. Mohgan’s Super Crispy Roti Prata ．Naked Finn ．Restaurant Kin ◎南韓 ．Nangpoonbopsang（濟州） ．Base Is Nice（首爾） ．Guemdwaeji Sikdang（首爾） ．Miro Sikdang（首爾） ◎斯里蘭卡 ．Café Kumbuk（科倫坡） ．Paradise Road: The Gallery Café（科倫坡） ．Mettha’s Traditional Home Cooked Meals（烏納瓦圖納） ◎台灣 ．Akame（屏東） ．魚麗人文主題書店 • 魚麗共同廚房（台中） ．黃記魯肉飯（台北） ．Plants（台北） ◎泰國 ．100 Mahaseth（曼谷） ．Barefood Bangkok（曼谷） ．Na Café at Bangkok 1899（曼谷） ．Wattana Panich（曼谷） ．Locus Native Food Lab（清萊） ．Samuay & Sons（烏隆府） ◎越南 ．Pho Gia Truyen（河內） ．Ngoc Suong Seafood & Bar（胡志明市） ．Pizza 4P’s（胡志明市） ．Madam Khanh – The Banh Mi Queen（會安巿）