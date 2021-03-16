亞洲50最佳餐廳首設「亞洲之粹」 台北黃記魯肉飯等入列
由聖沛黎洛與巴娜（S.Pellegrino & Acqua Panna）所贊助的「亞洲50最佳餐廳」，首度設立「亞洲之粹（Essence of Asia）」名單，以不設排名的方式，希望向代表亞洲文化的在地英雄致敬。
「亞洲之粹」名單根據2020年和2021年「亞洲50最佳餐廳」的獲獎名廚、「亞洲50最佳餐廳」評審委員會，以及亞洲區內德高望重的飲食界領袖的推薦而編選，體現岀亞洲豐富多樣的飲食文化。
這份名單囊括了在20個國家及地區內49個城市裡的多個餐飲機構，包括台灣、巴基斯坦、孟加拉、香港、曼谷以及日本等，都在評選範圍。這些餐廳在亞洲餐飲生態中，扮演了不可或缺的角色，它們在維護烹飪傳統的同時，也進一步重塑本土美食，並且在他們所處的社區內，扮演著建立社區聯繫管道的重要角色。
在入選名單當中，型態包括像台灣屏東Akame這樣的創新型態餐廳，也包括台北黃記魯肉飯這樣的社區型美食，也有像香港的澳洲牛奶公司這樣在當地備受喜愛的餐廳。
此外，名單上的日本東京的壽司大、香港的九記牛腩，新加坡的瓊榮記海鮮，也都是台灣人也算熟悉的好味道。
2021年「亞洲之粹」完整名單如下：
◎孟加拉
．Haji Biryani（達卡）
．Kasturi（達卡）
◎柬埔寨
．Nesat Seafood House（金邊）
．Lum Orng Farm To Table（暹粒）
．The Sugar Palm（暹粒）
◎中國大陸
．利群烤鴨店（北京）
．陳麻婆豆腐（成都）
．壹零貳小館（佛山）
．龍井草堂（杭州）
．上海富春小籠（愚園路店）
．麗華園（武漢）
◎香港
．澳洲牛奶公司
．廚尊
．九記牛腩
．北河同行
．Roots
．鴛鴦戲水
◎印度
．Bengaluru Oota Company（班加羅爾）
．Mum’s Kitchen（果阿）
．Ahdoo’s（喀什米爾）
．Shree Thaker Bhojanalay（孟買）
．Swati Snacks（孟買）
．Rustom’s（新德里）
◎印尼
．Babi Guling Pande Egi（峇里島）
．KooD（峇里島）
．Pagi Sore（雅加達）
．Lupis Mbah Satinem（日惹）
◎日本
．Natsukashiya（奄美大島）
．本家尾張屋（京都）
．Pasania（大阪）
．Eatrip（東京）
．Sincere Blue（東京）
．壽司大（東京）
◎寮國
．Tamarind（龍坡邦）
．Doi Ka Noi（永珍）
◎澳門
．美心亨利餐廳
．澳門旅遊學院教學餐廳
．澳葡之家
◎馬來西亞
．Artisan Handmade Bread（怡保）
．怡豐茶室（亞庇）
．Bijan（吉隆玻）
．檳暹路炭炒炒粿條（檳城）
◎緬甸
．Rangoon Tea House（仰光）
．Shan Kitchen（仰光）
．Shwe Sa Bwe（仰光）
◎尼泊爾
．Newa Momo Nepal（加德滿都）
．Tukche Thakali Kitchen（加德滿都）
◎巴基斯坦
．N’ecos（卡拉奇）
．Waris Nihari（拉哈爾）
◎菲律賓
．Farmer’s Daughter（碧瑤）
．Earth Kitchen（馬尼拉）
．Hapag（馬尼拉）
．Bale Dutung（邦板牙省）
◎新加坡
．Botanico at The Garage
．金記潮州滷鴨
．瓊榮記海鮮
．Mr. and Mrs. Mohgan’s Super Crispy Roti Prata
．Naked Finn
．Restaurant Kin
◎南韓
．Nangpoonbopsang（濟州）
．Base Is Nice（首爾）
．Guemdwaeji Sikdang（首爾）
．Miro Sikdang（首爾）
◎斯里蘭卡
．Café Kumbuk（科倫坡）
．Paradise Road: The Gallery Café（科倫坡）
．Mettha’s Traditional Home Cooked Meals（烏納瓦圖納）
◎台灣
．Akame（屏東）
．魚麗人文主題書店 • 魚麗共同廚房（台中）
．黃記魯肉飯（台北）
．Plants（台北）
◎泰國
．100 Mahaseth（曼谷）
．Barefood Bangkok（曼谷）
．Na Café at Bangkok 1899（曼谷）
．Wattana Panich（曼谷）
．Locus Native Food Lab（清萊）
．Samuay & Sons（烏隆府）
◎越南
．Pho Gia Truyen（河內）
．Ngoc Suong Seafood & Bar（胡志明市）
．Pizza 4P’s（胡志明市）
．Madam Khanh – The Banh Mi Queen（會安巿）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言