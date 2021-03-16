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孫芸芸展現MK新包款的90年代高級感 網友嘆「怎麼那麼時髦啦」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸、高圓圓都詮釋了最新款的Bradshaw肩背包。圖／MICHAEL KORS提供、取自IG
孫芸芸、高圓圓都詮釋了最新款的Bradshaw肩背包。圖／MICHAEL KORS提供、取自IG

向來總能拍出時尚畫報等級大片的孫芸芸，日前在IG曬了一組駝色調穿搭，搭配MK副線MICHAEL Michael Kors全新Bradshaw包款，不僅時髦，也將輕奢單品拎出高級感；而女星温貞菱、品牌代言人高圓圓也詮釋出Bradshaw包款的不同風格，跟緊腋下包的流行。

網友留言「怎麼那麼時髦啦」盛讚孫芸芸的穿搭，她詮釋的Bradshaw包款顧名思義來自經典影集「慾望城市（Sex and the City）」的靈感，因凱莉布雷蕭（Carrie Bradshaw）在紐約街頭常背著時髦有型、超短背帶的包款，因此設計師Michael Kors以凱莉為靈感，推出嶄新的Bradshaw包款，挹注品牌紐約摩登精神，展現都會生活的從容俐落。

包款的設計以法式包邊工藝，打造精緻的撞色緄邊視覺；或是運用十字紋皮革編織，賦予細緻的手感；另一款則是MK Logo老花印花，展現年輕實搭的風格，每個包款都附有可拆、可調式的肩背帶，可將Bradshaw夾在腋下或是手拎，也可以作為斜背包款，色彩包括海軍藍、櫻桃紅、焦糖棕、青蘋綠到橙花橘等；品牌全球代言人高圓圓，身穿帥氣俐落的西裝、長版襯衫搭配白色Bradshaw包款，也展現了九○年代的風韻。

Bradshaw青蘋綠肩背包，20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Bradshaw青蘋綠肩背包，20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Bradshaw焦糖棕肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
Bradshaw焦糖棕肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓詮釋Bradshaw肩背包。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓詮釋Bradshaw肩背包。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors春季推出全新Bradshaw皮革編織包款，各20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors春季推出全新Bradshaw皮革編織包款，各20,200元。圖／MICHAEL KORS提供
孫芸芸搭出Bradshaw包款的時髦感。圖／取自IG
孫芸芸搭出Bradshaw包款的時髦感。圖／取自IG
Bradshaw海軍藍肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
Bradshaw海軍藍肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
温貞菱詮釋Bradshaw包款，展現包款的九○年代氛圍。圖／取自IG
温貞菱詮釋Bradshaw包款，展現包款的九○年代氛圍。圖／取自IG
孫芸芸搭出Bradshaw包款的時髦感。圖／取自IG
孫芸芸搭出Bradshaw包款的時髦感。圖／取自IG
高圓圓以都會穿搭演繹白色Bradshaw肩背包。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓以都會穿搭演繹白色Bradshaw肩背包。圖／MICHAEL KORS提供
MK Logo粉色Bradshaw肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
MK Logo粉色Bradshaw肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
Bradshaw櫻桃紅肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
Bradshaw櫻桃紅肩背包，19,000元。圖／MICHAEL KORS提供
孫芸芸搭出Bradshaw包款的時髦感。圖／取自IG
孫芸芸搭出Bradshaw包款的時髦感。圖／取自IG

品牌 紐約 孫芸芸

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