聽新聞
test
0:00 / 0:00
孫芸芸展現MK新包款的90年代高級感 網友嘆「怎麼那麼時髦啦」
向來總能拍出時尚畫報等級大片的孫芸芸，日前在IG曬了一組駝色調穿搭，搭配MK副線MICHAEL Michael Kors全新Bradshaw包款，不僅時髦，也將輕奢單品拎出高級感；而女星温貞菱、品牌代言人高圓圓也詮釋出Bradshaw包款的不同風格，跟緊腋下包的流行。
網友留言「怎麼那麼時髦啦」盛讚孫芸芸的穿搭，她詮釋的Bradshaw包款顧名思義來自經典影集「慾望城市（Sex and the City）」的靈感，因凱莉布雷蕭（Carrie Bradshaw）在紐約街頭常背著時髦有型、超短背帶的包款，因此設計師Michael Kors以凱莉為靈感，推出嶄新的Bradshaw包款，挹注品牌紐約摩登精神，展現都會生活的從容俐落。
包款的設計以法式包邊工藝，打造精緻的撞色緄邊視覺；或是運用十字紋皮革編織，賦予細緻的手感；另一款則是MK Logo老花印花，展現年輕實搭的風格，每個包款都附有可拆、可調式的肩背帶，可將Bradshaw夾在腋下或是手拎，也可以作為斜背包款，色彩包括海軍藍、櫻桃紅、焦糖棕、青蘋綠到橙花橘等；品牌全球代言人高圓圓，身穿帥氣俐落的西裝、長版襯衫搭配白色Bradshaw包款，也展現了九○年代的風韻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言