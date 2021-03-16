孫芸芸展現MK新包款的90年代高級感 網友嘆「怎麼那麼時髦啦」

向來總能拍出時尚畫報等級大片的孫芸芸，日前在IG曬了一組駝色調穿搭，搭配MK副線MICHAEL Michael Kors全新Bradshaw包款，不僅時髦，也將輕奢單品拎出高級感；而女星温貞菱、品牌代言人高圓圓也詮釋出Bradshaw包款的不同風格，跟緊腋下包的流行。

網友留言「怎麼那麼時髦啦」盛讚孫芸芸的穿搭，她詮釋的Bradshaw包款顧名思義來自經典影集「慾望城市（Sex and the City）」的靈感，因凱莉布雷蕭（Carrie Bradshaw）在紐約街頭常背著時髦有型、超短背帶的包款，因此設計師Michael Kors以凱莉為靈感，推出嶄新的Bradshaw包款，挹注品牌紐約摩登精神，展現都會生活的從容俐落。