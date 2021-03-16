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台灣才買得到！Stefan Marx X OLGA愛心蠟燭可愛上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
背面則有白色書寫的Stefan Marx和藍色書寫的OLGA字樣。圖／團團國際時尚提供
背面則有白色書寫的Stefan Marx和藍色書寫的OLGA字樣。圖／團團國際時尚提供

喜歡收集蠟燭的人一定對日本手工創意蠟燭OLGA GOOSE CANDLE不陌生，各式有趣的造型蠟燭樣式多變、色彩繽紛，非常可愛討喜！最近台灣團團國際時尚獨家推出了OLGA GOOSE CANDLE和藝術家Stefan Marx聯名打造的蠟燭，把雙方創作特色相結合，而且只在台灣團團獨家販售，頗具收藏價值。

來自德國漢堡的藝術家Stefan Marx，擅長用簡單的線條描繪出活靈活現的畫作，他的作品最讓人印象深刻的應該就是各種「眼睛」，無論是動物或是人誤，他筆下造型簡單卻態度鮮明的雙眼總能抓住人心，展現出幽默古怪的特質。而OLGA GOOSE CANDLE生產的蠟燭更是造型多元，雙方這次聯手創作出一款紅色愛心蠟燭，這顆愛心擁有Stefan Marx標誌性的「眼睛」元素，分別搭配左右不同邊的雙腳造型共推出兩款，非常逗趣活潑，背面則有白色書寫的Stefan Marx和藍色書寫的OLGA字樣。

Stefan Marx X OLGA GOOSE CANDLE限定版蠟燭，已在團團國際時尚網路商店與實體店鋪全球獨家販售，兩款各只提供20顆，數量非常稀少。

團團獨家推出Stefan Marx X OLGA GOOSE CANDLE限定版蠟燭。圖／團團國際時尚提供
團團獨家推出Stefan Marx X OLGA GOOSE CANDLE限定版蠟燭。圖／團團國際時尚提供
這顆愛心蠟燭擁有Stefan Marx標誌性的「眼睛」元素。圖／團團國際時尚提供
這顆愛心蠟燭擁有Stefan Marx標誌性的「眼睛」元素。圖／團團國際時尚提供
背面則有白色書寫的Stefan Marx和藍色書寫的OLGA字樣。圖／團團國際時尚提供
背面則有白色書寫的Stefan Marx和藍色書寫的OLGA字樣。圖／團團國際時尚提供

愛心 藝術家

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