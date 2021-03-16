少女心大噴發！ 樂天初飲初樂水蜜桃沙瓦回歸

令人少女心大噴發的初飲初樂KAKAO APEACH屁桃水蜜桃沙瓦今年正式回歸！

韓國第一大燒酒品牌樂天初飲初樂與韓國高人氣卡通人物KAKAO Friends中的屁桃（APEACH）聯名推出的水蜜桃沙瓦，在去年春天造成熱賣；今年這款可愛的療癒系沙瓦重磅回歸，在7-11與各大通路上市，每瓶建議售價59元起。

這款萌到爆的水蜜桃沙瓦，以韓國燒酒為基底，並添加了10％的水蜜桃果汁，喝起來香甜順口，水蜜桃果香濃郁，酒精濃度為3%，讓不習慣飲酒的新手，也可以輕鬆享受微醺的滋味。

「初飲初樂」的意思是「像初次一樣」，是韓國樂天酒業出品的韓國燒酒品牌。韓國燒酒的主要原料是大米，通常還配以小麥、大麥或者甘薯等。「初飲初樂」是世界最早的鹼性水燒酒，採用韓國大關嶺山麓純淨的岩石水釀製，含鈣、鋅、鈉、鉀等豐富的礦物質，號稱有助於人體的活性氧化和排除身體毒素，燒酒風味醇厚，口感細膩，清爽怡人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康