把馬甲變成高跟鞋 Manolo Blahnik春夏新品優雅性感

擅長打造宛如藝術品般鞋款的英國時尚鞋履品牌Manolo Blahnik，今年春夏再度帶來了多款結合設計、攝影、電影等領域文化風格的嶄新設計。也特別邀請名媛母女錢德月及女兒董若彤出席新品鑑賞會，示範最新鞋款。

在Manolo Blahnik的作品中，經常可以見到帶有歷史服裝特色的設計，這與Mr. Blahnik本身的興趣息息相關。今年春夏，鑽飾VERDA鞋款靈感就來自18世紀時的女性穿鞋喜好，當時時興用可替換的帶扣和蝴蝶結如珠寶來裝飾鞋子，所以在VERDA平底拖鞋、高跟鞋上都可以看到大小不同的彩色珠寶元素，耀眼繽紛。另外，19世紀末的流行的帶有骨架和鈕釦的馬甲也被轉化為鞋款。而1920年代倫敦一群年輕貴族、作家和藝術家組成的群體「聰明的年輕人」所體現的享樂主義，也能從VALENTA穆勒鞋上奢華的水晶和珍珠鞋飾上感受到。

除了珠寶類鞋款之外，本季也有許多精采的圖紋設計。像是春夏必備的碎花主題，也已近代標誌性的London Print印花呈現在鞋款的繫帶上。TOSCA跟鞋上波浪形的金屬線刺繡及DOYASI高跟鞋上的珠飾，靈感則源自時尚兼室內設計師Paul Poiret工作室門上的鐵製蛇形雕花。