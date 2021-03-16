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把馬甲變成高跟鞋 Manolo Blahnik春夏新品優雅性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Manolo Blahnik春夏新鞋。圖／Manolo Blahnik提供
Manolo Blahnik春夏新鞋。圖／Manolo Blahnik提供

擅長打造宛如藝術品般鞋款的英國時尚鞋履品牌Manolo Blahnik，今年春夏再度帶來了多款結合設計、攝影、電影等領域文化風格的嶄新設計。也特別邀請名媛母女錢德月及女兒董若彤出席新品鑑賞會，示範最新鞋款。

在Manolo Blahnik的作品中，經常可以見到帶有歷史服裝特色的設計，這與Mr. Blahnik本身的興趣息息相關。今年春夏，鑽飾VERDA鞋款靈感就來自18世紀時的女性穿鞋喜好，當時時興用可替換的帶扣和蝴蝶結如珠寶來裝飾鞋子，所以在VERDA平底拖鞋、高跟鞋上都可以看到大小不同的彩色珠寶元素，耀眼繽紛。另外，19世紀末的流行的帶有骨架和鈕釦的馬甲也被轉化為鞋款。而1920年代倫敦一群年輕貴族、作家和藝術家組成的群體「聰明的年輕人」所體現的享樂主義，也能從VALENTA穆勒鞋上奢華的水晶和珍珠鞋飾上感受到。

除了珠寶類鞋款之外，本季也有許多精采的圖紋設計。像是春夏必備的碎花主題，也已近代標誌性的London Print印花呈現在鞋款的繫帶上。TOSCA跟鞋上波浪形的金屬線刺繡及DOYASI高跟鞋上的珠飾，靈感則源自時尚兼室內設計師Paul Poiret工作室門上的鐵製蛇形雕花。

VERDA裸色鑽飾高跟鞋，44,800元。圖／Manolo Blahnik提供
VERDA裸色鑽飾高跟鞋，44,800元。圖／Manolo Blahnik提供
TOSCA灰色波紋高跟鞋，35,800元。圖／Manolo Blahnik提供
TOSCA灰色波紋高跟鞋，35,800元。圖／Manolo Blahnik提供
DOYASI深藍色波紋珠飾高跟鞋，41,800元。圖／Manolo Blahnik提供
DOYASI深藍色波紋珠飾高跟鞋，41,800元。圖／Manolo Blahnik提供
ROMILA粉色碎花涼鞋，31,800元。圖／Manolo Blahnik提供
ROMILA粉色碎花涼鞋，31,800元。圖／Manolo Blahnik提供
名媛母女錢德月及女兒董若彤示範Manolo Blahnik春夏新鞋。圖／Manolo Blahnik提供
名媛母女錢德月及女兒董若彤示範Manolo Blahnik春夏新鞋。圖／Manolo Blahnik提供
BISLO金色穆勒高跟鞋，40,800元。圖／Manolo Blahnik提供
BISLO金色穆勒高跟鞋，40,800元。圖／Manolo Blahnik提供
VALENTA綠色鑽飾高跟鞋，51,800元。圖／Manolo Blahnik提供
VALENTA綠色鑽飾高跟鞋，51,800元。圖／Manolo Blahnik提供
VERDA黃綠色鑽飾拖鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
VERDA黃綠色鑽飾拖鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
PELLA黑色穆勒高跟鞋，57,800元。圖／Manolo Blahnik提供
PELLA黑色穆勒高跟鞋，57,800元。圖／Manolo Blahnik提供
LASISTAMU粉色碎花涼鞋，30,800元。圖／Manolo Blahnik提供
LASISTAMU粉色碎花涼鞋，30,800元。圖／Manolo Blahnik提供

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