我要帶減醣便當／雞腿入菜：咖哩檸檬雞、青椒炒雞腿

● 很多人喜歡雞腿部位的鮮嫩口感，製作成減醣便當菜也很美味，用料多變吃不膩，一次大份量做好，採買備餐更方便！

【便當主菜示範：咖哩檸檬雞】

● POINT：即使冷掉也能促進食欲的咖哩香氣。甘甜的紅椒與咖哩非常搭，適量加入後便當變得更繽紛。

1餐份醣類：1.3g；231kcal

食材（6份）

雞腿肉 600g

紅甜椒 1/2顆

蒜末 1/2小匙

鹽 2/3∼1小匙

咖哩粉 2小匙

檸檬汁 1 1/2大匙

沙拉油 1大匙

● 作法

1. 將雞腿肉切成2公分塊狀，紅椒切成1公分條狀。

2. 將切好的雞腿肉放入塑膠袋內，加入A醬汁，隔著袋子稍微按壓一下之後，放入冰箱靜置15分鐘以上。

3. 平底鍋內倒入沙拉油熱鍋，將醃好的腿肉雞皮那面朝下放入鍋中。旁邊有空間的地方放入甜椒，翻炒至熟即可起鍋。

● 變化版

使用醬油或料理酒、柚子胡椒等調味後，用芝麻油煎，做成香氣濃郁的和風口味。

【便當主菜示範：青椒炒雞腿肉】

青椒炒雞腿肉。圖／台灣廣廈提供

● POINT：將雞皮煎至焦香酥脆。減少醬汁裡的糖，改用芝麻油增加濃郁的香氣。煮好後連湯汁一起保存，讓雞肉與青椒更入味。

1餐份醣類：2.7g；288kcal

食材（6份）

雞腿肉 500g

青椒 3顆（切滾刀塊）

鹽．粗黑胡椒粉 各少許

醬油 1 1/2大匙

芝麻油 1 1/2大匙

砂糖．醋 各1 1/2大匙

沙拉油 1 1/2大匙

● 作法

1. 將雞腿肉切成方便食用的一口大小，撒上A，搓揉均勻。

2. 在平底鍋底部抹上一層沙拉油之後，將雞皮面朝下平擺入鍋中，開中火煎。不時使用鍋鏟輕壓雞肉，待雞皮金黃酥脆後翻面，加入青椒翻炒。等全部炒熟後，先用紙巾吸除多餘油脂，再倒入B醬汁，讓雞肉與青椒均勻沾裹醬汁即完成。

● 變化版

除了青椒之外，也可以換成蘆筍，或是改成用醬油、料理酒、砂糖、檸檬汁的清爽和風醬調味。

備註：食品類請注意冷凍保存條件需良好，並充分加熱，如鮮度不佳切勿食用。

【以上摘文選自《超省時減醣便當菜》、作者：成澤文子、譯者：彭琬婷、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】

書名／《超省時減醣便當菜》、作者／成澤文子、譯者／彭琬婷、圖／台灣廣廈提供

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