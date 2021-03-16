我要帶減醣便當／雞腿入菜：咖哩檸檬雞、青椒炒雞腿
● 很多人喜歡雞腿部位的鮮嫩口感，製作成減醣便當菜也很美味，用料多變吃不膩，一次大份量做好，採買備餐更方便！
【便當主菜示範：咖哩檸檬雞】
● POINT：即使冷掉也能促進食欲的咖哩香氣。甘甜的紅椒與咖哩非常搭，適量加入後便當變得更繽紛。
1餐份醣類：1.3g；231kcal
食材（6份）
雞腿肉 600g
紅甜椒 1/2顆
蒜末 1/2小匙
鹽 2/3∼1小匙
咖哩粉 2小匙
檸檬汁 1 1/2大匙
沙拉油 1大匙
● 作法
1. 將雞腿肉切成2公分塊狀，紅椒切成1公分條狀。
2. 將切好的雞腿肉放入塑膠袋內，加入A醬汁，隔著袋子稍微按壓一下之後，放入冰箱靜置15分鐘以上。
3. 平底鍋內倒入沙拉油熱鍋，將醃好的腿肉雞皮那面朝下放入鍋中。旁邊有空間的地方放入甜椒，翻炒至熟即可起鍋。
● 變化版
使用醬油或料理酒、柚子胡椒等調味後，用芝麻油煎，做成香氣濃郁的和風口味。
【便當主菜示範：青椒炒雞腿肉】
● POINT：將雞皮煎至焦香酥脆。減少醬汁裡的糖，改用芝麻油增加濃郁的香氣。煮好後連湯汁一起保存，讓雞肉與青椒更入味。
1餐份醣類：2.7g；288kcal
食材（6份）
雞腿肉 500g
青椒 3顆（切滾刀塊）
鹽．粗黑胡椒粉 各少許
醬油 1 1/2大匙
芝麻油 1 1/2大匙
砂糖．醋 各1 1/2大匙
沙拉油 1 1/2大匙
● 作法
1. 將雞腿肉切成方便食用的一口大小，撒上A，搓揉均勻。
2. 在平底鍋底部抹上一層沙拉油之後，將雞皮面朝下平擺入鍋中，開中火煎。不時使用鍋鏟輕壓雞肉，待雞皮金黃酥脆後翻面，加入青椒翻炒。等全部炒熟後，先用紙巾吸除多餘油脂，再倒入B醬汁，讓雞肉與青椒均勻沾裹醬汁即完成。
● 變化版
除了青椒之外，也可以換成蘆筍，或是改成用醬油、料理酒、砂糖、檸檬汁的清爽和風醬調味。
備註：食品類請注意冷凍保存條件需良好，並充分加熱，如鮮度不佳切勿食用。
【以上摘文選自《超省時減醣便當菜》、作者：成澤文子、譯者：彭琬婷、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】
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