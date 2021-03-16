RICHARD MILLE結盟FERRARI 賽車、車手照片全新釋出！

上個月頂級鐘表品牌RICHARD MILLE甫宣布：將與義大利超跑品牌法拉利（FERRARI）結盟，並將有深入且多元的合作可能，近日品牌再度釋出最新資訊：包含法拉利2021年F1新車 : SF21，以及兩位車手Carlos Sainz Jr與Charles Leclerc的最新帥氣宣傳照。

先前RICHARD MILLE品牌創辦人、Richard Mille先生便曾表示，將「視為一次真正深度的合作，並與法拉利的設計師和工程師就腕表核心領域進行多個開發計畫。」這些合作將包含包含F1一級方程式賽事、世界耐力錦標賽項目（WEC endurance programs）、 GT國際賽事（Competizioni GT）、法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge），甚至法拉利車手學院（Ferrari Driver Academy）。

生於西班牙馬德里的Carlos Sainz Jr，父親是兩屆世界拉力錦標賽冠軍卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz），其instagram帳號「carlossainz55」擁有200多萬追蹤人數；年僅24歲的Charles Leclerc則來自摩納哥，深邃的五官和迷人神情，其instagram帳號「charles_leclerc」也有400多萬追蹤人數，兩人都是一級方程式法拉利車隊的主力戰將。

兩人在最新宣傳照中，Carlos Sainz Jr.戴上了RM 11-01腕表，而Charles Leclerc配戴的則是RM 67-02腕表，但據了解，圖中兩位車手的佩戴表款僅為拍攝目的、並非本次合作的表款；至於兩位車手未來可會配戴哪一款RICHARD MILLE腕表？會否有特殊聯名款式？這就更加令人拭目以待了。