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草莓、藍莓還有焦糖蘋果！3款PABLO新甜點 果香味迷人
來自日本的甜點品牌「PABLO」，以先前推出的巴斯克起司蛋糕為基礎，加入酸甜的草莓元素之後，打造出全新口味「草莓巴斯克起司蛋糕」，另外還有同口味的迷你塔同步登場。另外PABLO也推出藍莓起司塔、焦糖蘋果迷你塔等期間限定新品，滿足甜點控的多元喜好。
「巴斯克起司蛋糕」乃是西班牙著名的甜點，以微焦的外觀與濃郁的起司味而著稱。PABLO本次所推出的「草莓巴斯克起司蛋糕」加入大量的40%奶油起司、鮮奶油和雞蛋，並且拌入草莓果泥，以低溫、長時間的手法烘焙，呈現巴斯克起司蛋糕的經典外觀，同時內餡則略帶粉嫩色澤，並有著奶油起司與草莓果泥交錯的甜蜜風味與莓果香氣，不論是室溫或冷藏後皆各具風味，每顆308元。另外也有「迷你草莓巴斯克起司蛋糕」，每顆93元，均採限量販售。
PABLO本次也以藍莓為元素，新推出期間限定的「藍莓起司塔」，塔面鋪有一層切碎的藍莓果凍，並且擠上藍莓卡士達鮮奶油，最後放上新鮮藍莓，讓藍莓與起司在口中散發多層次的滋味，每顆588元。同樣是限定版的「焦糖蘋果迷你塔」，使用蜜漬蘋果與略帶焦苦味的焦糖，交織出迷人的成熟風味，每顆售價98元。
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