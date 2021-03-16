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高雄新商場「義享天地」3月20日開逛！70家美食吃貨準備好

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
義享時尚廣場將於3/20試營運。圖／義享天地提供
義享時尚廣場將於3/20試營運。圖／義享天地提供

高雄人即將有最新百貨「義享天地」可逛了，鄰近高雄捷運凹子底站，總樓地板面積約12.1萬坪的「義享天地」分為A、B館，當中A館將於3月20日展開試營運，而有威秀影城進駐的B館目前仍在施工中，開幕時程未定。A館自B2起至7樓為「義享時尚廣場」，以時尚、生活美學、親子育樂及特色美食為主要品牌架構，當中美食與主題餐廳達70多櫃，全館也設定約40%為高雄獨家品牌，8至31樓則為朕豪大酒店。

「義享時尚廣場」美食陣容有哪些？南部獨家包括日式料理吃到飽「旭集」、饗泰多、米塔炙燒牛排、SKYLARK加州風洋食館。日式料理愛好者還有壽司郎、橫濱家系拉麵元町家、大河屋、銀座杏子豬排等可選擇。朕豪大酒店也引進樂軒和牛專門店等日式料理、港式飲茶、牛排、中式料理等10家話題餐廳。

燒肉加餐酒也是一大賣點，引進新型態吃到飽「燒肉同話」、韓式燒肉「花韓燒」，餐酒館則有全台獨家的「蘼樂餐酒吧」，台式料理有「叁和院」，愛嗑火鍋者，則有南部獨家的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」、「星野肉肉鍋」，百貨獨家「好室鍋物」與「涮乃葉」。B2美食則有全台獨家「山屋咖哩」、「東京彩彩日本料理」，高雄獨家「金子半之助」，以及輕食咖啡「成真咖啡」等選擇

「義享時尚廣場」1、2樓為國際時尚品牌，包括2020EYEhaus、PANDORA、Swarovski、POLO等，還有主打一站購足的美妝專門店iGLAMOUR，集結180個美妝品牌，提供半開架式自主購物空間，以及開放式試妝台、AR試妝機。3、4樓則有流行時尚品牌與內衣、香氛保養品牌進駐。

5樓以親子樂園為主題，包括adidas、PUMA KIDS、ROOKIE等兒童運動品牌，以及湯姆熊、湯姆貝貝、橄欖樹廚房等親子共樂空間。6樓為運動潮流區，集結運動休閒品牌以及日本JINS眼鏡進駐。

義享時尚廣場將於3/20試營運。圖／義享天地、品牌提供
義享時尚廣場將於3/20試營運。圖／義享天地、品牌提供
樂軒和牛專門店進駐朕豪大酒店11樓。圖／摘自樂軒和牛專門店粉絲頁
樂軒和牛專門店進駐朕豪大酒店11樓。圖／摘自樂軒和牛專門店粉絲頁
「南部獨家」日式料理吃到飽「旭集」進駐。圖／摘自旭集粉絲頁
「南部獨家」日式料理吃到飽「旭集」進駐。圖／摘自旭集粉絲頁
壽司郎。圖／本報資料照
壽司郎。圖／本報資料照
義享天地A館樓層分佈。圖／義享天地提供
義享天地A館樓層分佈。圖／義享天地提供

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