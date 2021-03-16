只撐了一年多！台灣第一家ibis宜必思酒店3月31日熄燈

台灣第一間ibis宜必思酒店2019年10月低調開幕，不過才一年多，就傳出收攤的消息。記者去電，宜必思台北建北酒店確定將於3/31結束營業，但官方粉絲團仍未公告此訊息，各大訂房網也仍可繼續訂房。員工低調表示，近期才收到通知。

宜必思台北建北酒店表示，受到疫情影響，主要的海外觀光商旅客源幾乎完全停滯，不堪持續虧損，公司總部考量後決定本月底結束營業。

同集團的華航諾富特飯店在其粉專表示，「因台北宜必思酒店將於2021/3/31結束營業，原購買好宿成雙(買一晚送IBIS一晚)專案時附贈的台北宜必思標準客房住宿券，可於2021/4/1起至原票券兌換截止日前，至華航諾富特飯店兌換以下兩種專案二選一，包括平、假日品坊西餐廳自助午餐兩客，或加價1,500元入住標準客房含早餐」。

法國雅高旗下的宜必思品牌向來以高CP值聞名於世，不少網友認為，「每到陌生城市，住宜必思就是讓人安心」。宜必思台北建北酒店共有42間客房，兩、三種房型，除了宜必思餐廳進駐，酒店大廳沿用綠植牆、木製屏風式隔斷等設計。開幕後網友評價，「有基本的舒適感，房間以同等級旅館算大」，「少了些生氣，從外面看真的不像營業中的飯店」，實際住宿的評價並不多。

宜必思台北建北酒店是RF比堤商旅改建，房間坪數比歐洲標準宜必思更大。台北建北酒店由新加坡商華住飯店經營，目前還在進行中的花蓮宜必思尚品則是台開集團合作開發。