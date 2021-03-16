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IU的包包被縮小了！GUCCI馬銜鍊包推新款 還可換背帶

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
IU背的原始尺寸Gucci Horsebit 1955帆布拼接皮革肩背包，推出了迷你尺寸版，還可替換肩背帶。圖／Gucci提供
IU背的原始尺寸Gucci Horsebit 1955帆布拼接皮革肩背包，推出了迷你尺寸版，還可替換肩背帶。圖／Gucci提供

義大利時尚品牌GUCCI在2020早春推出了1955 Horsebit系列包款，用傳達品牌馬術運動歷史淵源的馬銜鍊元素作為主軸，打造了不同材質的復古翻蓋肩背包、軟質束口包、手提包等等，也延伸至手機迷你包、皮夾類商品，可以說是這一年這一年多來GUCCI最標誌性的人氣包款系列代表，許多藝人、網紅都在背。

繼去年底1955 Horsebit系增加了小型水桶包、迷你手提包等單品之後，最近GUCCI再度為此系列帶來新的成員，推出可以替換肩背帶、尺寸比原版更小的迷你復古翻蓋肩背包。

這次新版的包身大約是兩個手掌大，小巧可愛，每個包都附上兩條肩背帶，一條是原版皮革款，一條是GUCCI經典紅綠紅寬織帶背帶，肩背帶與包身的銜接處五金也跟之前的不同，內裡也改為無隔層設計。色彩與材質方面，也和之前一樣，提供了帆布拼接皮革款和純皮革款兩種選擇。

Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，80,100元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，80,100元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini黑色皮革肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini黑色皮革肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini黑色皮革肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini黑色皮革肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini黑色皮革肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini黑色皮革肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，80,100元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，80,100元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，80,100元。圖／Gucci提供
Gucci Horsebit 1955 mini帆布拼接皮革肩背包，80,100元。圖／Gucci提供

品牌 義大利 IU Gucci

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