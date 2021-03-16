IU的包包被縮小了！GUCCI馬銜鍊包推新款 還可換背帶

義大利時尚品牌GUCCI在2020早春推出了1955 Horsebit系列包款，用傳達品牌馬術運動歷史淵源的馬銜鍊元素作為主軸，打造了不同材質的復古翻蓋肩背包、軟質束口包、手提包等等，也延伸至手機迷你包、皮夾類商品，可以說是這一年這一年多來GUCCI最標誌性的人氣包款系列代表，許多藝人、網紅都在背。

繼去年底1955 Horsebit系增加了小型水桶包、迷你手提包等單品之後，最近GUCCI再度為此系列帶來新的成員，推出可以替換肩背帶、尺寸比原版更小的迷你復古翻蓋肩背包。