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IU的包包被縮小了！GUCCI馬銜鍊包推新款 還可換背帶
義大利時尚品牌GUCCI在2020早春推出了1955 Horsebit系列包款，用傳達品牌馬術運動歷史淵源的馬銜鍊元素作為主軸，打造了不同材質的復古翻蓋肩背包、軟質束口包、手提包等等，也延伸至手機迷你包、皮夾類商品，可以說是這一年這一年多來GUCCI最標誌性的人氣包款系列代表，許多藝人、網紅都在背。
繼去年底1955 Horsebit系增加了小型水桶包、迷你手提包等單品之後，最近GUCCI再度為此系列帶來新的成員，推出可以替換肩背帶、尺寸比原版更小的迷你復古翻蓋肩背包。
這次新版的包身大約是兩個手掌大，小巧可愛，每個包都附上兩條肩背帶，一條是原版皮革款，一條是GUCCI經典紅綠紅寬織帶背帶，肩背帶與包身的銜接處五金也跟之前的不同，內裡也改為無隔層設計。色彩與材質方面，也和之前一樣，提供了帆布拼接皮革款和純皮革款兩種選擇。
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