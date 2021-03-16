逆勢竄起 懷特馬凱集團威士忌銷售呈現二位數成長

蘇格蘭懷特馬凱集團（Whyte & Mackay）旗下共擁有四家單一麥芽威士忌酒廠，分別為擁有老酒銀行美稱的大摩（The Dalmore）、威士忌中的獨角獸費肯特（Fettercairn）、位於吉拉島的吉拉（Jura），以及來自斯貝賽歲月縮時的密藏塔木領（Tamnavulin）。

國內代理這四個酒廠酒款的尚格酒業，也在去年的新冠疫情壓力下，出現難能可貴的逆勢成長，在銷售上交出亮眼的成績單。尚格酒業董事長奚大寧表示：「2020年大摩威士忌在國內的銷售成長了13%。」

除了最受矚目的大摩成績亮眼外，費肯特與吉拉也有亮眼表現。奚大寧指出：「以今年一、二月的銷售來看，與去年同期相較，吉拉由於過去基期較低，成長了4667%，費肯特也成長了23％。」

蘇格蘭懷特馬凱集團自2020年以來，已四度獲得全球酒類評審最具公信力的國際葡萄酒與烈酒大賽IWSC（International Wine and Spirit Competition）所頒布的「年度蘇格蘭區最佳烈酒製造商」；2021年再度獲得世界威士忌權威雜誌《威士忌雜誌（Whisky Magazine）》舉辦的威士忌行業大賞（Icons of Whisky）「蘇格蘭最佳蒸餾酒廠」肯定。

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