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UNDER ARMOUR重新定義跑鞋 打造市場唯一超輕量智能鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNDER ARMOUR成功開發出FLOW一體式中大底科技，並推出全新UA Flow Velociti Wind智能跑鞋。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR成功開發出FLOW一體式中大底科技，並推出全新UA Flow Velociti Wind智能跑鞋。圖／UNDER ARMOUR提供

除了反饋與支撐性，「輕量」是熱愛慢跑族群，挑選鞋款的要件之一，讓各個運動品牌無不都往這方向發展。然而，UNDER ARMOUR在去年就劃時代的呈現了FLOW一體式中大底科技，讓慢跑鞋免去橡膠大底，卻依舊維持良好抓地力，並達到輕量化效果，連球星柯瑞Stephen Curry都驚嘆！

研發三年，並經過了17,000公里的路跑測試，專業運動品牌UNDER ARMOUR在2020年，成功開發出FLOW一體式中大底科技，並在今年推出全新的UA Flow Velociti Wind跑鞋。其概念是將過去常見的橡膠大底層與提供足部支撐、反饋力的中底結合，讓鞋款變得更加輕盈，平均一雙男鞋重量不到500公克，特別適合中、長跑的訓練。但不因為少了大底，抓地力就變差，根據UNDER ARMOUR的實驗室以及簽約路跑賽教練陳政翰的測試，無論是急停、轉彎，甚至是濕滑的路面，都能有靈敏的表現。這項科技領先了目前市場上現有的跑鞋設計，可說是重新定義了新標準。

此外，鞋款採用的UA Warp編織鞋面，提供透氣性及包覆雙足時的韌性，能在慢跑時保持動作流暢，隨著活動放鬆或收緊。而且UNDER ARMOUR同樣在UA Flow Velociti Wind跑鞋的右腳部分置入GPS晶片，不需充電而且能離線使用，與專用應用程式連動後，並能獲取即時的個人訓練數據與語音教練的提醒，讓慢跑更加有效率。

獨步市場的還有adidas Futurecraft 4D跑鞋，在這季復刻第一代配色，重新回歸。Futurecraft 4D為全球第一雙搭載數位光學合成技術所打造的中底跑鞋，從2017年問世以來一直都是品牌旗艦款。其多密度中底，可分別強化鞋跟、中足及腳掌三個關鍵區域設計，提供能量回饋，滿足跑者對於緩震、穩定與舒適性的需求。而黑色針織鞋面搭配灰綠色調的Futurecraft 4D中底，鞋側灰色反光三線標誌，就是當年震撼消費者的經典之作。

adidas Futurecraft 4D鞋8,400元。圖／adidas提供
adidas Futurecraft 4D鞋8,400元。圖／adidas提供
UA Flow Velociti Wind智能跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Flow Velociti Wind智能跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR的FLOW一體式中大底科技，概念是免去橡膠大底，讓鞋款更加輕盈。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR的FLOW一體式中大底科技，概念是免去橡膠大底，讓鞋款更加輕盈。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Flow Velociti Wind智能跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供
UA Flow Velociti Wind智能跑鞋4,980元。圖／UNDER ARMOUR提供

品牌 路跑 Under Armour Stephen Curry

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