UNDER ARMOUR重新定義跑鞋 打造市場唯一超輕量智能鞋
除了反饋與支撐性，「輕量」是熱愛慢跑族群，挑選鞋款的要件之一，讓各個運動品牌無不都往這方向發展。然而，UNDER ARMOUR在去年就劃時代的呈現了FLOW一體式中大底科技，讓慢跑鞋免去橡膠大底，卻依舊維持良好抓地力，並達到輕量化效果，連球星柯瑞Stephen Curry都驚嘆！
研發三年，並經過了17,000公里的路跑測試，專業運動品牌UNDER ARMOUR在2020年，成功開發出FLOW一體式中大底科技，並在今年推出全新的UA Flow Velociti Wind跑鞋。其概念是將過去常見的橡膠大底層與提供足部支撐、反饋力的中底結合，讓鞋款變得更加輕盈，平均一雙男鞋重量不到500公克，特別適合中、長跑的訓練。但不因為少了大底，抓地力就變差，根據UNDER ARMOUR的實驗室以及簽約路跑賽教練陳政翰的測試，無論是急停、轉彎，甚至是濕滑的路面，都能有靈敏的表現。這項科技領先了目前市場上現有的跑鞋設計，可說是重新定義了新標準。
此外，鞋款採用的UA Warp編織鞋面，提供透氣性及包覆雙足時的韌性，能在慢跑時保持動作流暢，隨著活動放鬆或收緊。而且UNDER ARMOUR同樣在UA Flow Velociti Wind跑鞋的右腳部分置入GPS晶片，不需充電而且能離線使用，與專用應用程式連動後，並能獲取即時的個人訓練數據與語音教練的提醒，讓慢跑更加有效率。
獨步市場的還有adidas Futurecraft 4D跑鞋，在這季復刻第一代配色，重新回歸。Futurecraft 4D為全球第一雙搭載數位光學合成技術所打造的中底跑鞋，從2017年問世以來一直都是品牌旗艦款。其多密度中底，可分別強化鞋跟、中足及腳掌三個關鍵區域設計，提供能量回饋，滿足跑者對於緩震、穩定與舒適性的需求。而黑色針織鞋面搭配灰綠色調的Futurecraft 4D中底，鞋側灰色反光三線標誌，就是當年震撼消費者的經典之作。
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