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時尚女皇范冰冰歸來！成DW代言人搶先演繹首款陶瓷表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
中國女星范冰冰演繹Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表9,490元。圖／Daniel Wellington提供
中國女星范冰冰演繹Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表9,490元。圖／Daniel Wellington提供

在「陰陽合同」事件爆發後，中國女星范冰冰彷彿跌落神壇一般，聲勢不若以往，但隨著時間過去，近期這位「時尚女皇」的人氣也逐漸回溫。更一舉成為流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）的全球代言人，搶先演繹的首款陶瓷表形象廣告曝光，展現「高級感」宣告她的強勢回歸。

DW在近期宣布范冰冰成為最新的代言人，這也是繼張藝興之後，品牌簽下第二位中國藝人來發聲，不同的是范冰冰為「全球」代言人，層級更高。而在曝光的新形象照中，范冰冰維持一貫的女皇架勢，身穿黑色絲絨貼身禮服，搭配DW的ICONIC LINK系列首款陶瓷腕表，展現高級感，有著彷彿要讓她的時尚子民，臣服於裙下的強大氣場。另外一套露肩白洋裝的造型，搭配了ICONIC LINK系列腕表，則展現女性的柔美氣質，仙氣十足，讓看到的網友直呼：「范爺回歸」。

陶瓷材質表款由於親膚性高，加上不易有過敏問題，一直受到女性消費者的喜愛。於是Daniel Wellington在站穩流行女表龍頭地位之後，也開始在招牌的ICONIC LINK系列之後，加入陶瓷款。全新的ICONIC LINK陶瓷腕表，採取黑色為主體，表盤、表殼與表鍊皆為同一材質，點綴銀白色精鋼指針及刻度。同樣提供28、32毫米兩種尺寸的表徑選擇，搭載日本石英機芯，價格卻不到萬元，堪稱是市面上殺手級的陶瓷表款。

Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表，包含表殼、表盤和表鍊皆為陶瓷。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表，包含表殼、表盤和表鍊皆為陶瓷。圖／Daniel Wellington提供
中國女星范冰冰成為流行品牌Daniel Wellington的全球代言人。圖／摘自微博、Daniel Wellington提供
中國女星范冰冰成為流行品牌Daniel Wellington的全球代言人。圖／摘自微博、Daniel Wellington提供
Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表9,490元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表9,490元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表，提供28、32毫米兩種尺寸的表徑選擇。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington ICONIC LINK系列陶瓷表，提供28、32毫米兩種尺寸的表徑選擇。圖／Daniel Wellington提供

腕表 品牌 范冰冰

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