時尚女皇范冰冰歸來！成DW代言人搶先演繹首款陶瓷表
在「陰陽合同」事件爆發後，中國女星范冰冰彷彿跌落神壇一般，聲勢不若以往，但隨著時間過去，近期這位「時尚女皇」的人氣也逐漸回溫。更一舉成為流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）的全球代言人，搶先演繹的首款陶瓷表形象廣告曝光，展現「高級感」宣告她的強勢回歸。
DW在近期宣布范冰冰成為最新的代言人，這也是繼張藝興之後，品牌簽下第二位中國藝人來發聲，不同的是范冰冰為「全球」代言人，層級更高。而在曝光的新形象照中，范冰冰維持一貫的女皇架勢，身穿黑色絲絨貼身禮服，搭配DW的ICONIC LINK系列首款陶瓷腕表，展現高級感，有著彷彿要讓她的時尚子民，臣服於裙下的強大氣場。另外一套露肩白洋裝的造型，搭配了ICONIC LINK系列腕表，則展現女性的柔美氣質，仙氣十足，讓看到的網友直呼：「范爺回歸」。
陶瓷材質表款由於親膚性高，加上不易有過敏問題，一直受到女性消費者的喜愛。於是Daniel Wellington在站穩流行女表龍頭地位之後，也開始在招牌的ICONIC LINK系列之後，加入陶瓷款。全新的ICONIC LINK陶瓷腕表，採取黑色為主體，表盤、表殼與表鍊皆為同一材質，點綴銀白色精鋼指針及刻度。同樣提供28、32毫米兩種尺寸的表徑選擇，搭載日本石英機芯，價格卻不到萬元，堪稱是市面上殺手級的陶瓷表款。
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