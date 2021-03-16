時尚女皇范冰冰歸來！成DW代言人搶先演繹首款陶瓷表

在「陰陽合同」事件爆發後，中國女星范冰冰彷彿跌落神壇一般，聲勢不若以往，但隨著時間過去，近期這位「時尚女皇」的人氣也逐漸回溫。更一舉成為流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）的全球代言人，搶先演繹的首款陶瓷表形象廣告曝光，展現「高級感」宣告她的強勢回歸。

DW在近期宣布范冰冰成為最新的代言人，這也是繼張藝興之後，品牌簽下第二位中國藝人來發聲，不同的是范冰冰為「全球」代言人，層級更高。而在曝光的新形象照中，范冰冰維持一貫的女皇架勢，身穿黑色絲絨貼身禮服，搭配DW的ICONIC LINK系列首款陶瓷腕表，展現高級感，有著彷彿要讓她的時尚子民，臣服於裙下的強大氣場。另外一套露肩白洋裝的造型，搭配了ICONIC LINK系列腕表，則展現女性的柔美氣質，仙氣十足，讓看到的網友直呼：「范爺回歸」。