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運動品牌跨界台北時裝周 攜手新銳設計師曝光新潮鞋
2021秋冬台北時裝周成為全球唯一有觀眾參與的流行大秀，備受各界矚目，而運動品牌的Nike、New Balance也沒錯過此次的時尚盛會，分別與設計師品牌周裕穎（JUST IN XX）和柯瑋倫（ALLENKO3）合作，搶先曝光新一季的潮履，同樣引起鞋迷的關注。
柯瑋倫以《90s EVOLUTION》為題，拆解帶如西裝外套、西裝褲、Hoodie、百褶裙、中山裝等帶有學生意象的單品作，創造出超過30套全新服裝，搭配高彩度與拼接層次的New Balance 57/40鞋款。這款鞋重塑問世超過30年的經典574鞋款招牌設計，所以放大了鞋側的指標性的「N」字標誌，呼應了327系列，提升鞋履識別度外，更突顯了皮革、麂皮和網眼面料，與色彩拼接細節上的視覺衝擊。同時保留574後跟的CR足踝穩定片，但以大膽的配色混搭翻玩；鞋底則是回歸作為越野跑鞋的初衷，並鞋舌上印有專屬標籤，說明傳承經典潮流。
在此次台北時裝周，設計師周裕穎繼擔綱2020東京奧運中華代表團進場制服設計師後，二度與中華奧會合作。延續的上一次的「梅花窗花」主題，以台灣在地文化元素作為設計靈感，並使用在地紡織大廠所推出以特殊環保回收紗、寶特瓶以及工業廢料回收，無毒布料製作而成。推出永續系列服飾，融入學院風，散發復古摩登卻又氣勢徬礡的的氣息。 而這樣的精神與Nike近年力推的「Move to Zero」概念不謀而合，因此讓模特兒搭配環保材質回收再製的AIR MAX 95 SE系列鞋款，甚至也將前幾季秀上穿著的鞋款再次使用，緊扣「永續」主題。
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