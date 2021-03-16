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運動品牌跨界台北時裝周 攜手新銳設計師曝光新潮鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
設計師品牌ALLENKO3在秋冬大秀上，模特兒搭配全新New Balance 57/40鞋款。圖／New Balance提供
設計師品牌ALLENKO3在秋冬大秀上，模特兒搭配全新New Balance 57/40鞋款。圖／New Balance提供

2021秋冬台北時裝周成為全球唯一有觀眾參與的流行大秀，備受各界矚目，而運動品牌的Nike、New Balance也沒錯過此次的時尚盛會，分別與設計師品牌周裕穎（JUST IN XX）和柯瑋倫（ALLENKO3）合作，搶先曝光新一季的潮履，同樣引起鞋迷的關注。

柯瑋倫以《90s EVOLUTION》為題，拆解帶如西裝外套、西裝褲、Hoodie、百褶裙、中山裝等帶有學生意象的單品作，創造出超過30套全新服裝，搭配高彩度與拼接層次的New Balance 57/40鞋款。這款鞋重塑問世超過30年的經典574鞋款招牌設計，所以放大了鞋側的指標性的「N」字標誌，呼應了327系列，提升鞋履識別度外，更突顯了皮革、麂皮和網眼面料，與色彩拼接細節上的視覺衝擊。同時保留574後跟的CR足踝穩定片，但以大膽的配色混搭翻玩；鞋底則是回歸作為越野跑鞋的初衷，並鞋舌上印有專屬標籤，說明傳承經典潮流。

在此次台北時裝周，設計師周裕穎繼擔綱2020東京奧運中華代表團進場制服設計師後，二度與中華奧會合作。延續的上一次的「梅花窗花」主題，以台灣在地文化元素作為設計靈感，並使用在地紡織大廠所推出以特殊環保回收紗、寶特瓶以及工業廢料回收，無毒布料製作而成。推出永續系列服飾，融入學院風，散發復古摩登卻又氣勢徬礡的的氣息。 而這樣的精神與Nike近年力推的「Move to Zero」概念不謀而合，因此讓模特兒搭配環保材質回收再製的AIR MAX 95 SE系列鞋款，甚至也將前幾季秀上穿著的鞋款再次使用，緊扣「永續」主題。

New Balance和設計師品牌柯瑋倫（ALLENKO3）一起登上台北時裝周伸展台。圖／New Balance提供
New Balance和設計師品牌柯瑋倫（ALLENKO3）一起登上台北時裝周伸展台。圖／New Balance提供
JUST IN XX在台北時裝周，讓模特兒搭配環保材質回收再製的AIR MAX 95 SE系列鞋款。圖／JUST IN XX提供
JUST IN XX在台北時裝周，讓模特兒搭配環保材質回收再製的AIR MAX 95 SE系列鞋款。圖／JUST IN XX提供
JUST IN XX在台北時裝周，讓模特兒搭配環保材質回收再製的AIR MAX 95 SE系列鞋款。圖／JUST IN XX提供
JUST IN XX在台北時裝周，讓模特兒搭配環保材質回收再製的AIR MAX 95 SE系列鞋款。圖／JUST IN XX提供
New Balance 57/40鞋款4,280元。圖／New Balance提供
New Balance 57/40鞋款4,280元。圖／New Balance提供
New Balance 57/40鞋款4,280元。圖／New Balance提供
New Balance 57/40鞋款4,280元。圖／New Balance提供
New Balance 57/40鞋款4,280元。圖／New Balance提供
New Balance 57/40鞋款4,280元。圖／New Balance提供
設計師品牌ALLENKO3在秋冬大秀上，模特兒搭配全新New Balance 57/40鞋款。圖／New Balance提供
設計師品牌ALLENKO3在秋冬大秀上，模特兒搭配全新New Balance 57/40鞋款。圖／New Balance提供

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