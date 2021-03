運動品牌跨界台北時裝周 攜手新銳設計師曝光新潮鞋

2021秋冬台北時裝周成為全球唯一有觀眾參與的流行大秀,備受各界矚目,而運動品牌的Nike、New Balance也沒錯過此次的時尚盛會,分別與設計師品牌周裕穎(JUST IN XX)和柯瑋倫(ALLENKO3)合作,搶先曝光新一季的潮履,同樣引起鞋迷的關注。

柯瑋倫以《90s EVOLUTION》為題,拆解帶如西裝外套、西裝褲、Hoodie、百褶裙、中山裝等帶有學生意象的單品作,創造出超過30套全新服裝,搭配高彩度與拼接層次的New Balance 57/40鞋款。這款鞋重塑問世超過30年的經典574鞋款招牌設計,所以放大了鞋側的指標性的「N」字標誌,呼應了327系列,提升鞋履識別度外,更突顯了皮革、麂皮和網眼面料,與色彩拼接細節上的視覺衝擊。同時保留574後跟的CR足踝穩定片,但以大膽的配色混搭翻玩;鞋底則是回歸作為越野跑鞋的初衷,並鞋舌上印有專屬標籤,說明傳承經典潮流。