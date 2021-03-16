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純素美妝保養風潮來襲！嬌蘭、I DEW CARE、NEOM推新品
美妝保養品純素風潮持續發燒，提倡更永續與環保的彩妝與保養品，讓大家使用上更無負擔，嬌蘭推出微霧純萃粉底液，打出純素底妝；來自美韓混血的I DEW CARE，也是純素保養，且不做動物實驗，也正式進軍台灣；而NEOM也有純素香氛皂。
嬌蘭推出的全新底妝微霧純萃粉底液，含有96%天然來源成分，還溝通為「純素底妝」，內含塔拉膠及海洋紅藻萃取、白可可豆萃取、雪蓮果萃取與苧麻，化妝時讓肌膚持續保濕，而且妝感服貼，大量添加植物成分，讓化妝也能純素風。
韓美妝集團MBX旗下保養品牌I DEW CARE，提倡100%純素成分，不做動物實驗，採用FSC認證包材，也無防腐劑等，主打1995年後出生的Z世代，重視環保與關注社會議題，目前正式在寶雅開賣，推出維他命CC家族共7個品項，包括紅橙C修護精萃水、芭樂C熊貓眼掰掰眼霜、鳳梨C顆粒掰掰片、葡萄柚C亮顏精華等，均以素食成分為主，每天均可使用。
英國皇室有機香氛NEOM，也提倡使用天然原料，新推出的日安美好香氛皂，就打出100%純素配方，添加椰子油、乳木果油、菜籽油，不造成身體肌膚的負擔。
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