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環球購物中心進駐台灣樂天市場 開站免運精選商品4折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Global Mall進駐台灣樂天市場，開設「環球購物中心品牌旗艦館」，慶開幕購物享9折、免運費、精選商品破盤價4折起。圖／環球購物中心提供
Global Mall進駐台灣樂天市場，開設「環球購物中心品牌旗艦館」，慶開幕購物享9折、免運費、精選商品破盤價4折起。圖／環球購物中心提供

看準數位消費趨勢，Global Mall環球購物中心繼環球Online線上購物在2020年下旬上線，再跨界與電商合作，首站進駐台灣樂天市場開設旗艦館，主打線上OUTLET、環球美食家及生活居家選物，首波共計近2,000項商品上架。慶祝開幕，即日起至3月21日至台灣樂天市場「環球購物中心品牌旗艦館」消費享9折、不限金額免運，同時更精選破盤價商品下殺4折起，最高省近萬元。

環球購物中心近年透過跨界合作、深度經營會員及各種型態的溝通平台，打造「虛實服務＋會員＋通路」的生態圈，創新顧客購物體驗，繼與樂天市場、樂天桃猿隊即將在第二季開幕的環球桃園A19攜手打造樂天生活圈，現也在樂天市場開設虛擬1號店，與樂天市場700萬會員生活居家選物，突破實體店面商品品項數及營業時間限制。

台灣樂天市場「環球購物中心品牌旗艦館」中，「線上OUTLET專區」享超值購物，主推小家電、鍋具、美容保養品4折起；「環球美食家」則集結小農產地直送、台灣在地美食、快煮料理三大特色。「生活居家選物」則以不同居家生活場景為主題，從餐廚鍋具、客廳3C家電、臥房寢具、民生清潔用品、母嬰用品到輕旅行的隨身收納包等選擇都有。

慶祝開站，精選商品破盤價4折起，像是NEOFLAM「FIKA系列鑄造鍋三件組」原價12,340元，限量優惠價4,999元；SHARP「空氣清淨機FU-J30T-W」原價6,290元，限量優惠價4,242元；法國THOMSON「直立手持兩用無線吸塵器 TM-SAV18D」原價5,290元，限量優惠價2,950元；Panasonic「頂級5D五刀頭刮鬍刀ES-LV9C」原價19,990元，限量優惠價7,288元；NUK 加厚嬰兒柔濕巾20包入享優惠4折起，不到千元即可購得，此外即日起至3月21日，天天推一限定款舒潔衛生紙限量優惠7折起，活動期間消費可再享9折、不限金額免運。

同時也一次集結近10家拌麵品牌、近50款拌麵口味，從詹麵、福忠字號、KIKI食品雜貨、老媽拌麵、小夫妻拌麵，到在地口味金拌麵、大甲乾麵等，都能一次選購，優惠7折起。福忠字號「麻辣鴨血獨享鍋2入」原價429元，優惠價339元；來自嘉義的小夫妻拌麵「砂鍋魚頭風味」鹹香爽口，單包推薦價62元。

SHARP「空氣清淨機FU-J30T-W」原價6,290元，限量優惠價4,242元。圖／環球購物中心提供
SHARP「空氣清淨機FU-J30T-W」原價6,290元，限量優惠價4,242元。圖／環球購物中心提供
福忠字號「麻辣鴨血獨享鍋2入」原價429元，優惠價339元。圖／環球購物中心提供
福忠字號「麻辣鴨血獨享鍋2入」原價429元，優惠價339元。圖／環球購物中心提供
NEOFLAM「FIKA系列鑄造鍋三件組」原價12,340元，限量優惠價4,999元。圖／環球購物中心提供
NEOFLAM「FIKA系列鑄造鍋三件組」原價12,340元，限量優惠價4,999元。圖／環球購物中心提供

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