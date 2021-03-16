快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奈良美智爆人氣！兩大原因是關鍵 專家建議這樣入門

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
奈良美智「溫室女孩」1995年作，為藝術家歷來拍賣第二高成交作品。圖／富藝斯提供
奈良美智「溫室女孩」1995年作，為藝術家歷來拍賣第二高成交作品。圖／富藝斯提供

目前身價最高的在世日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）首度來台開展，3月12日開展當天就引起近千人排隊入場的盛況、限購的周邊商品2天就被搶購一空。「奈良美智特展」預計6月20日前於台北藝術大學關渡美術館展出，7月10日至10月31日移師高雄市立美術館、11月9日至2022年2月13日在台南市美術館。而奈良美智本人日前更透過推特（twitter）透露明後兩年將於台灣舉辦大型回顧展的想法，「我想這一年奈良的熱度不會退燒，應該也會像之前史博館的常玉和國美館草間彌生那樣造成更多的迴響，」長期觀察現當代藝術的羅芙奧（Ravenel）藝術集團藝術部總經理傅斐郡（Flora）受訪表示。

羅芙奧深耕台灣藝術市場多年，傅斐郡觀察，「奈良美智特展」超人氣，跟藝術家本人的兩大特質有關：「除了作品嚴謹度，還有他的平易近人。」因為台灣跟日本本來就友好，交流互動平常就有，台灣藏家本來就對日本藝術有一定的關注，其中又以村上隆、奈良美智、草間彌生最受到喜愛。加上這次的展覽也是藝術家為了感念台灣對於日本311的賑災，又更加深了台日交流的程度。

而這次超高人氣的排隊場面和搶購，傅斐郡也表示並不意外：「奈良美智是很容易讓人接近的人。他的大眼睛圖像，會讓收藏者感到療癒、心情沈澱下來，而他本人跟大家的生活很契合、沒有距離感。作品方面而言，是很全面性的藝術家，而嚴謹度也是造成他的作品有點屬於夢幻商品的原因。」例如羅芙奧曾經拍過幾次他之前曾和Rimova合作的小狗收音機，雖然已經是將近10年前的作品，然藝術家對精緻程度的要求還是讓藏家信心十足。

奈良美智的作品近年來在拍場上屢創高價。2019年香港蘇富比秋拍上，2000 年作的大尺幅「背後藏刀」畫布作品，以約台幣7億（1.96億港元）成交價創下藝術家的拍賣紀錄，不但是之前紀錄的5倍，也讓奈良成為當今在世最貴的日本當代藝術家。去年底富藝斯與保利（Phillips in Association with Poly）二十世紀及當代藝術香港秋季晚間拍賣上，奈良美智1995年作品「溫室女孩」拍出逾1.03億港元佳績，為藝術家歷來拍賣第二高成交價作品。

奈良作品彷彿天價，這次免費出結束後，真心喜歡想收藏、或更近一步認識奈良美智，傅斐郡建議一般民眾自然可以從周邊商品開始收購：「很多其實以往大家都只是當玩具，藝術家早期有些限量的版畫、公仔都是大家可以考慮的標的物。像他去年也有推出非限量小公仔123 Drumming Girls by Yoshitomo Nara，雖然前陣子賣完，有聽說今年4、5月會再版。」。

奈良美智席捲台灣，專家分析原因並看好熱潮將持續發酵。圖／羅芙奧、富藝斯提供
奈良美智席捲台灣，專家分析原因並看好熱潮將持續發酵。圖／羅芙奧、富藝斯提供
2020香港秋季富藝斯與保利「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣，奈良美智作品「溫室女孩」以1億0311萬5,000港元成交。圖／富藝斯提供
2020香港秋季富藝斯與保利「二十世紀及當代藝術和設計」拍賣，奈良美智作品「溫室女孩」以1億0311萬5,000港元成交。圖／富藝斯提供
奈良美智在311日本東北大地震後福島核災所創作的「修補頭」，層現身羅芙奧2017秋季拍賣會，當時以4,512萬元成交。圖／羅芙奧提供
奈良美智在311日本東北大地震後福島核災所創作的「修補頭」，層現身羅芙奧2017秋季拍賣會，當時以4,512萬元成交。圖／羅芙奧提供
去年羅芙奧台北2020春季拍賣會推出巨型（188公分高）奈良美智雕塑「Your Puppy」，限量三座，以超預高估價的6,416萬元成交。圖／羅芙奧提供
去年羅芙奧台北2020春季拍賣會推出巨型（188公分高）奈良美智雕塑「Your Puppy」，限量三座，以超預高估價的6,416萬元成交。圖／羅芙奧提供
拍場上歷來尺幅最大的奈良美智畫布作品「背後藏刀」，使奈良美智成為當今在世最貴的日本當代藝術家。圖／蘇富比提供
拍場上歷來尺幅最大的奈良美智畫布作品「背後藏刀」，使奈良美智成為當今在世最貴的日本當代藝術家。圖／蘇富比提供
羅芙奧2017秋季拍賣會成拍過一件奈良美智的小型雕塑「失眠夜坐著」人物高約30公分，限量300件，成交價264萬元。圖／羅芙奧提供
羅芙奧2017秋季拍賣會成拍過一件奈良美智的小型雕塑「失眠夜坐著」人物高約30公分，限量300件，成交價264萬元。圖／羅芙奧提供
2019香港蘇富比秋拍當代藝術晚拍，奈良美智的「背後藏刀」，在六位藏家經10分鐘激烈競投後以1.96億港元成交，為早前的藝術家拍賣紀錄近五倍。圖／蘇富比提供
2019香港蘇富比秋拍當代藝術晚拍，奈良美智的「背後藏刀」，在六位藏家經10分鐘激烈競投後以1.96億港元成交，為早前的藝術家拍賣紀錄近五倍。圖／蘇富比提供

奈良美智 藝術家 日本

延伸閱讀

台南知事官邸生活館十藝家聯展 即日起展出至4月5日

富藝斯INTERSECT一站式網拍 奈良美智、百達翡麗同場標

奈良美智唯一大銀幕作品 經典重映

奈良美智展人潮超載排3小時 文總籲今日暫緩前往

相關新聞

名字叫「鮭魚」免費吃！壽司郎挨轟沒誠意 他秀身分證網驚：吃到吐

來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，即可以享5折起的用餐優惠；若是同音同字者，更可以直接「全桌免費」，但因為難度太高，被網友批評「超沒誠意」，但是網路上有人po出照片，真的有人叫「謝鮭魚」，大家也笑說可以吃壽司吃到吐了。

奈良美智爆人氣！兩大原因是關鍵 專家建議這樣入門

目前身價最高的在世日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）首度來台開展，3月12日開展當天就引起近千人排隊...

輕吟鄉間古典 閒織雅逸仙境

清風撫過綠茵，敲開大門，應邀參加典雅大氣的盛宴；於客廳觥籌交錯之餘，轉身上樓，一室鄉村度假情調，卸除都市人的繁忙與喧囂；夕暉勾起序幕，繽紛色彩悄然渲染，一盞盞的水晶燈彷若精靈，為簾幔輕施金粉，使其化身為飛毯，引領人們穿越時空，遊巡回古典歐洲，在 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 為業主編織出的專屬童話世界裡，共襄動人心弦的文學盛事。

我的星野度假宅 任一處都能眺望蓊鬱山景

本案位於仙跡岩山側，遠離喧嘩的市聲，以淡泊而安穩的姿態收藏一片蓊鬱山景。

買A送B！麥當勞甜心卡開賣 全新「蜂蜜奶茶」也適用

2021年麥當勞新款「甜心卡」，將於3月17日限量開賣。本次除了有「買大薯送小薯」等經典搭配方案外，還新增McCafé「...

Daniil Medvedev躍世界第二 手上BOVET表可以走十天！

職業網球體壇大件事，昨日晚間、俄羅斯網球好手Daniil Medvedev甫於法國馬賽13公開賽奪冠，世界排名躍升為世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。