奈良美智爆人氣！兩大原因是關鍵 專家建議這樣入門

目前身價最高的在世日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）首度來台開展，3月12日開展當天就引起近千人排隊入場的盛況、限購的周邊商品2天就被搶購一空。「奈良美智特展」預計6月20日前於台北藝術大學關渡美術館展出，7月10日至10月31日移師高雄市立美術館、11月9日至2022年2月13日在台南市美術館。而奈良美智本人日前更透過推特（twitter）透露明後兩年將於台灣舉辦大型回顧展的想法，「我想這一年奈良的熱度不會退燒，應該也會像之前史博館的常玉和國美館草間彌生那樣造成更多的迴響，」長期觀察現當代藝術的羅芙奧（Ravenel）藝術集團藝術部總經理傅斐郡（Flora）受訪表示。

羅芙奧深耕台灣藝術市場多年，傅斐郡觀察，「奈良美智特展」超人氣，跟藝術家本人的兩大特質有關：「除了作品嚴謹度，還有他的平易近人。」因為台灣跟日本本來就友好，交流互動平常就有，台灣藏家本來就對日本藝術有一定的關注，其中又以村上隆、奈良美智、草間彌生最受到喜愛。加上這次的展覽也是藝術家為了感念台灣對於日本311的賑災，又更加深了台日交流的程度。

而這次超高人氣的排隊場面和搶購，傅斐郡也表示並不意外：「奈良美智是很容易讓人接近的人。他的大眼睛圖像，會讓收藏者感到療癒、心情沈澱下來，而他本人跟大家的生活很契合、沒有距離感。作品方面而言，是很全面性的藝術家，而嚴謹度也是造成他的作品有點屬於夢幻商品的原因。」例如羅芙奧曾經拍過幾次他之前曾和Rimova合作的小狗收音機，雖然已經是將近10年前的作品，然藝術家對精緻程度的要求還是讓藏家信心十足。

奈良美智的作品近年來在拍場上屢創高價。2019年香港蘇富比秋拍上，2000 年作的大尺幅「背後藏刀」畫布作品，以約台幣7億（1.96億港元）成交價創下藝術家的拍賣紀錄，不但是之前紀錄的5倍，也讓奈良成為當今在世最貴的日本當代藝術家。去年底富藝斯與保利（Phillips in Association with Poly）二十世紀及當代藝術香港秋季晚間拍賣上，奈良美智1995年作品「溫室女孩」拍出逾1.03億港元佳績，為藝術家歷來拍賣第二高成交價作品。