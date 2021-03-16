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Daniil Medvedev躍世界第二 手上BOVET表可以走十天！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Daniil Medvedev在今年二月ATP盃奪冠時，已經戴上同款BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，展現與BOVET的好交情。圖 / 翻攝自instagram（合成照）。
Daniil Medvedev在今年二月ATP盃奪冠時，已經戴上同款BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，展現與BOVET的好交情。圖 / 翻攝自instagram（合成照）。

職業網球體壇大件事，昨日晚間、俄羅斯網球好手Daniil Medvedev甫於法國馬賽13公開賽奪冠，世界排名躍升為世界第二，也打破紀錄成為過去16年來，非「四大天王」但在ATP（Association of Tennis Professionals）排名第二的選手；值得一提的是，Daniil Medvedev同時也是高級鐘表品牌「播威（BOVET）」的品牌好友，並在頒獎時戴上了BOVET的OttantaSei陀飛輪腕表

由於職業網球在全世界的廣大閱聽族群，過去「四天王」手上的腕表則是欣賞的另類樂趣。例如「表王」勞力士（ROLEX）是「費爸」費德勒（Roger Federer）是一直以來的忠實戰友；「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）不僅熱愛RICHARD MILLE，更曾推出一系列同名限量陀飛輪，成為頂尖收藏家的必爭之地；現任球王喬科維奇（Novak Djokovic）一度曾與愛彼（Audemars Piguet）合作，而已經退役的英國名將穆雷（Andy Murray）則和雷達（RADO）有過合作關係。

其實Daniil Medvedev在今年二月ATP盃奪冠時，已經戴上同款BOVET OttantaSei陀飛輪腕表，這款高精密的複雜之作，是由BOVET與義大利汽車設計公司Pininfarina合作，側邊藍寶石水晶凹槽並刻有「Pininfarina」及「limited edition」字樣，44毫米的表殼不含水晶鏡面厚度為8.85毫米、含水晶鏡面厚度則為12毫米，17BM03MM手上鍊機芯具備陀飛輪與十日長動力儲存，限量86枚。

除了時間顯示，BOVET OttantaSei陀飛輪並具備一分鐘陀飛輪，與超長的十日動力儲存，全世界限量86只，價格店洽。圖 / 翻攝自instagram。
除了時間顯示，BOVET OttantaSei陀飛輪並具備一分鐘陀飛輪，與超長的十日動力儲存，全世界限量86只，價格店洽。圖 / 翻攝自instagram。
俄羅斯網球好手Daniil Medvedev甫於法國馬賽13公開賽奪冠，世界排名躍升為世界第二。圖 / 翻攝自instagram。
俄羅斯網球好手Daniil Medvedev甫於法國馬賽13公開賽奪冠，世界排名躍升為世界第二。圖 / 翻攝自instagram。
勞力士（ROLEX）與「費爸」費德勒（Roger Federer）是多年戰友，每一次當Roger Federer站上頒獎台，總能欣賞到手腕上耀眼的勞力士腕表。圖 / ROLEX提供。
勞力士（ROLEX）與「費爸」費德勒（Roger Federer）是多年戰友，每一次當Roger Federer站上頒獎台，總能欣賞到手腕上耀眼的勞力士腕表。圖 / ROLEX提供。
紅土天王Rafael Nadal與RICHARD MILLE的情誼，早從2010年始，並在2020年推出Rafael Nadal五號作、RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
紅土天王Rafael Nadal與RICHARD MILLE的情誼，早從2010年始，並在2020年推出Rafael Nadal五號作、RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表。圖 / RICHARD MILLE提供。
BOVET OttantaSei陀飛輪腕表側邊藍寶石水晶凹槽並刻有「Pininfarina」及「limited edition」字樣。圖 / 翻攝自instagram。
BOVET OttantaSei陀飛輪腕表側邊藍寶石水晶凹槽並刻有「Pininfarina」及「limited edition」字樣。圖 / 翻攝自instagram。
BOVET OttantaSei陀飛輪腕表表殼不含水晶鏡面厚度為8.85毫米、含水晶鏡面厚度則為12毫米。圖 / 翻攝自instagram。
BOVET OttantaSei陀飛輪腕表表殼不含水晶鏡面厚度為8.85毫米、含水晶鏡面厚度則為12毫米。圖 / 翻攝自instagram。
RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，具時間顯示、陀飛輪，全世界限量50只，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。
RICHARD MILLE，RM 27-04 RAFAEL NADAL陀飛輪腕表，具時間顯示、陀飛輪，全世界限量50只，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供。

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