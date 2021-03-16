Daniil Medvedev躍世界第二 手上BOVET表可以走十天！

職業網球體壇大件事，昨日晚間、俄羅斯網球好手Daniil Medvedev甫於法國馬賽13公開賽奪冠，世界排名躍升為世界第二，也打破紀錄成為過去16年來，非「四大天王」但在ATP（Association of Tennis Professionals）排名第二的選手；值得一提的是，Daniil Medvedev同時也是高級鐘表品牌「播威（BOVET）」的品牌好友，並在頒獎時戴上了BOVET的OttantaSei陀飛輪腕表。

由於職業網球在全世界的廣大閱聽族群，過去「四天王」手上的腕表則是欣賞的另類樂趣。例如「表王」勞力士（ROLEX）是「費爸」費德勒（Roger Federer）是一直以來的忠實戰友；「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）不僅熱愛RICHARD MILLE，更曾推出一系列同名限量陀飛輪，成為頂尖收藏家的必爭之地；現任球王喬科維奇（Novak Djokovic）一度曾與愛彼（Audemars Piguet）合作，而已經退役的英國名將穆雷（Andy Murray）則和雷達（RADO）有過合作關係。