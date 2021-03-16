粉絲尖叫！哈利波特口罩開賣啦 中衛首波推嘿美送開學通知
CSD中衛與華納兄弟娛樂公司消費品部攜手設計魔法主題口罩，首部曲推出「入學通知」產品靈感來自哈利波特電影中獨特的送信方式，信封模樣的口罩盒，印上神秘的火漆封蠟，打開就看見貓頭鷹信差「嘿美」叼信飛來的畫面，引爆哈利波特迷們的尖叫收藏熱潮。
CSD中衛行銷部經理周令怡表示，電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段是設計團隊的主要靈感來源，信封式外盒採內外雙面印刷，包裝極具巧思。
拉開立體凸印的火漆封蠟，再打開信封，先看到嘿美於黑夜星空中叨信而來的精美畫面隔版，口罩就隱藏在下方，獨特的開箱方式，哈利波特迷有如收到霍格華茲入學通知，心情振奮。
「入學通知」口罩設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，片片獨一無二絶無重覆，由10幾種迷你版的魔法世界元素組合而成。
例如「學院分類帽」圖案中，會看到入學必備的魔杖、課本、巫師袍；「霍格華茲校徽」圖案則有代表霍格華茲的H、魔藥、煮魔藥的大斧、金探子、飛天掃帚等；「水晶球」圖案中，還出現通往霍格華茲的特快列車、行李推車、懸空蠟燭及愛情魔藥。
精巧設計還不止如此，口罩右上角出現哈利波特的圓框眼鏡和閃電疤痕，右下角則有Harry Potter經典字樣。
另個有趣的是下方的封合線，採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，讓人想起哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕。
限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，一盒30片，售價600元。3/22日起將陸續在博客來、momo、PChome、YAHOO及蝦皮購物等電商平台正式上市，第二波則在實體通
同款商品也會在香港、新加坡兩地開賣。消費者也關切下一波哈利波特紀念口罩的主題。
華納兄弟消費品部與授權經銷商合作，包括：玩具、時尚、家居裝飾，及DC、魔法世界、樂一通系列、漢納巴伯拉、HBO、卡通頻道與Adult Swim等授權商品。
其成功經營的全球主題樂園包括史無前例的哈利波特魔法世界以及阿布達比華納兄弟世界。有著創新的全球授權代理、銷售及零售計劃、合作推廣夥伴和主題樂園，華納兄弟消費品部儼然成為全球領先的授權代理和零售商品組織之一。
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