粉絲尖叫！哈利波特口罩開賣啦 中衛首波推嘿美送開學通知

CSD中衛與華納兄弟娛樂公司消費品部攜手設計魔法主題口罩，首部曲推出「入學通知」產品靈感來自哈利波特電影中獨特的送信方式，信封模樣的口罩盒，印上神秘的火漆封蠟，打開就看見貓頭鷹信差「嘿美」叼信飛來的畫面，引爆哈利波特迷們的尖叫收藏熱潮。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段是設計團隊的主要靈感來源，信封式外盒採內外雙面印刷，包裝極具巧思。

拉開立體凸印的火漆封蠟，再打開信封，先看到嘿美於黑夜星空中叨信而來的精美畫面隔版，口罩就隱藏在下方，獨特的開箱方式，哈利波特迷有如收到霍格華茲入學通知，心情振奮。

「入學通知」口罩設計以深藍色神秘點點星空為背景，「霍格華茲校徽」「學院分類帽」等圖案連續交錯出現，每片口罩因裁切位置不同，呈現不同的畫面，片片獨一無二絶無重覆，由10幾種迷你版的魔法世界元素組合而成。

例如「學院分類帽」圖案中，會看到入學必備的魔杖、課本、巫師袍；「霍格華茲校徽」圖案則有代表霍格華茲的H、魔藥、煮魔藥的大斧、金探子、飛天掃帚等；「水晶球」圖案中，還出現通往霍格華茲的特快列車、行李推車、懸空蠟燭及愛情魔藥。

精巧設計還不止如此，口罩右上角出現哈利波特的圓框眼鏡和閃電疤痕，右下角則有Harry Potter經典字樣。

另個有趣的是下方的封合線，採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，讓人想起哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕。

限量版哈利波特20週年紀念口罩「入學通知」，一盒30片，售價600元。3/22日起將陸續在博客來、momo、PChome、YAHOO及蝦皮購物等電商平台正式上市，第二波則在實體通

同款商品也會在香港、新加坡兩地開賣。消費者也關切下一波哈利波特紀念口罩的主題。

華納兄弟消費品部與授權經銷商合作，包括：玩具、時尚、家居裝飾，及DC、魔法世界、樂一通系列、漢納巴伯拉、HBO、卡通頻道與Adult Swim等授權商品。