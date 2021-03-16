限時23天！繼光香香雞買套餐送「買1送1券」 現省115

本土連鎖炸物品牌「繼光香香雞」，自3月17日起，限時23天推出「經典炸物買1送1」的優惠券活動。只要購買指定餐點組合，就可獲得優惠券，可享阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇等產品的買1送1優惠。同時繼光香香雞也與手遊「極速領域」聯名合作，購買經典套餐，也有機會獲得限量虛寶。

除了香香炸雞之外，繼光香香雞的蒜脆杏鮑菇、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣也是店內的人氣炸物選擇。3月17日至4月8日期間，至繼光香香雞全台門市（桃園新光專櫃、中捷專櫃除外），購買指定的1號～4號餐（每套195～245元），就可獲得買1送1券，當天即可使用。憑券購買阿根廷魷魚（115元）、蒜脆杏鮑菇（65元）、墨魚甜不辣（海苔）（55元）等3款指定品項，即可享買1送1的優惠，最高現省115元。適用日期自3月17日至4月11日。

即日起至3月31日期間，於指定門市購買繼光香香雞經典套餐，就能獲得「極速領域2021限量虛寶卡」，除了可獲得水晶球、橙光能源等虛寶之外，還有機會獲得限量虛寶「永久套裝」一組，適合玩家試手氣。