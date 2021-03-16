夢幻甜點系冰品 全家「草莓起司蛋糕酷繽沙」首發登場

天氣漸漸回暖，讓許多人忍不住想要來點冰涼甜品解熱，全家便利商店也搶先推出「酷繽沙」迎戰！今年首發就以人見人愛的草莓為主角，開發甜點系新口味「草莓起司蛋糕酷繽沙」，並同步回歸去年熱賣款「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，3月24日至4月6日推出會員限定優惠，酷繽沙系列任選2杯99元，2種風味一次享受。

酷繽沙商品自2016年推出以來，已累計已推出24款口味，杯數更已賣破2千萬杯，全家觀察酷繽沙商品購買主力集中於年輕族群，除了在意視覺性與新奇感外，也偏好有入料的口感。