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夢幻甜點系冰品 全家「草莓起司蛋糕酷繽沙」首發登場
天氣漸漸回暖，讓許多人忍不住想要來點冰涼甜品解熱，全家便利商店也搶先推出「酷繽沙」迎戰！今年首發就以人見人愛的草莓為主角，開發甜點系新口味「草莓起司蛋糕酷繽沙」，並同步回歸去年熱賣款「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，3月24日至4月6日推出會員限定優惠，酷繽沙系列任選2杯99元，2種風味一次享受。
酷繽沙商品自2016年推出以來，已累計已推出24款口味，杯數更已賣破2千萬杯，全家觀察酷繽沙商品購買主力集中於年輕族群，除了在意視覺性與新奇感外，也偏好有入料的口感。
今年全新推出的「草莓起司蛋糕酷繽沙」，選用完熟草莓鮮榨成汁後製成冰沙，中間層加入起司冰淇淋提升濃郁感，並以草莓醬作為底層增添草莓香氣，再加入起司蛋糕塊，不只有顆粒感也增添飲用的樂趣；「白玉抹茶紅豆酷繽沙」則將白玉麻糬加入酷繽沙中，麻糬在冰凍情況下依舊保有Q彈口感，同步搭上靜岡抹茶及紅豆冰淇淋，口感多層次，2款售價皆為60元，各限量30萬杯。3月24日至4月20日期間，全家會員App推出冰瘋樂集章活動，購買冰品全品項、霜淇淋、酷繽沙任1件集1章，5個章以上再享冰品好禮兌換。
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