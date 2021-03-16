華山藝文2日遊「每人750元」！有吃有住 再招待看電影

台北華山藝文之旅，有更高CP值的選擇。位於台北華山1914文化創意產業園區旁的天成文旅華山町，推出「華山町x光點華山」住房專案，含早餐與電影票，平日4人同行每人750元起。

看準藝文商機，華山町今年首度與光點華山合作推出住房專案，即日起至6月30日平日入住華山雙人房2,200元，華山三人房2,700元，華山四人房3,000元，贈送自助早餐、光點華山電影票，並可免費使用館內柑仔舖30種以上古早味零食，以及在一樓大廳免費參觀《林繼勝幸福的角落》藝術展。

光點華山電影館位於華山文創園區中六館，原本是酒廠再製酒的包裝室，1996年由文化部規劃指導，改建為電影館，現由侯孝賢導演領軍團隊「台灣電影文化協會」經營管理，也是全國首座國家級藝術電影館。