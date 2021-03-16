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3/20限時一天！TWG Tea馬卡龍禮盒「買一送一」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
TWG Tea響應世界馬卡龍日，當天推買一送一優惠。圖／TWG Tea提供
TWG Tea響應世界馬卡龍日，當天推買一送一優惠。圖／TWG Tea提供

為慶祝一年一度3月20日「世界馬卡龍日」，TWG Tea將於當日推出「6入盒裝手工茶香馬卡龍買一贈一」優惠活動，即起另有「經典包裝茶買四贈一」優惠。此外，TWG Tea Taiwan將於3月19日開啟第9間門市「TWG Tea台北天母SOGO」全新櫃點，3月29日前還有「TWG Tea台北京站時尚廣場限時體驗店」。

TWG Tea最受歡迎的茶香馬卡龍，是由最上乘的原料手工製成，特製綿密內餡搭配光滑酥脆的杏仁圓餅，繽紛虹彩外觀乘載著各款茶葉風味，共有9種口味。為迎接今年「世界馬卡龍日」，當日限定口味「緋幻紅茶佐開心果馬卡龍」，為台灣獨家販售，開心果般色澤的杏仁圓餅包裹著揉和TWG Tea緋幻紅茶茗香的甘納許，內餡綿密口感巧妙融入開心果，最後以法芙娜35%頂級白巧克力的圓潤，達到完美平衡。

凡於2021年3月20日「世界馬卡龍日」當日至全台灣任一TWG Tea 精品門市購買6入盒裝之手工茶香馬卡龍，即可享有買一送一優惠，每人限購3組，口味以各櫃點供應情況為主，無法指定，數量有限售完為止。

即日起至3月31日的「經典包裝茶買四贈一」優惠，可任選5款包裝茶（僅適用於頂級訂製茗茶系列及手工純棉茶包系列），其中一款包裝茶將由TWG Tea贈送，數量有限，贈完為止。

為慶祝新店開幕，3月19日至3月31日，TWG Tea台北天母SOGO百貨精品門市也有來店限定的獨家優惠，只要消費360元並於個人Facebook打卡標註TWG Tea Taiwan並追蹤，即可加贈TWG Tea手工純棉茶包5入禮物組。

台北天母SOGO百貨B1精品門市

地址：台北市士林區中山北路六段77號B1

電話：02-2832-1837

營業時間：11:00~21:30（周五、六至22:00）

TWG Tea即起精選包裝茶買四贈一（經典棉質茶包系列）。圖／TWG Tea提供
TWG Tea即起精選包裝茶買四贈一（經典棉質茶包系列）。圖／TWG Tea提供

SOGO 北京 巧克力

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