防輻射就給讚！寶珀Fifty Fathoms五十噚霸氣新品

水氣、磁力，原都是機械表的天敵。在1970年代，潛水表代表著機械表抵抗水氣的競賽。有別於傳統的「公尺」、改以「噚（Fathom）」為單位，加上抗磨的藍寶石水晶表圈，讓寶珀（Blancpain）的潛水表獨樹一格，品牌近日推出一款Fifty Fathoms五十噚系列無輻射腕表特別版，向歷史致意。

所謂的「無輻射（no radiations）」的標記，原意是表廠在打造潛水腕表時所使用的夜光塗料將不含有「鐳」這種具放射性元素的發光材料，最早問世於1960、1970年代，此款潛水表在1960年代中期首次問世，其中一個型號更為德國海軍戰鬥潛水員所採用，因而在藏家心中站有一席之地，例如2016年的一場國際拍賣會中，曾有一只1965、1970年代的Fifty Fathoms五十噚無輻射腕表，以拍賣底價約兩倍的3萬2,500瑞士法郎成交，折合台幣約98萬6,300元。

2021年的全新之作，黃、紅雙的「無輻射」標記依然面盤的搶眼主視覺，但換上新一代具有矽平衡擺輪的1151自動上鍊機芯，雙發條盒設計與四日動力儲存的性能。40.3毫米的精鋼表殼並具備弧形的單向旋轉藍寶石水晶表圈、300米防水性能，全球限量500只。

為了這只重量級之作問世，Blancpain拍攝了一組上下兩集合計約50分鐘的「The Fifty Fathoms History」紀錄片，在美國爵士名家Nat King Cole的金曲「unforgettable」中，為Blancpain的五十噚腕表暖心開場，內容由美國艾美獎得主演員及作家Peter Coyote擔任旁白，除紀錄這款經典時計70年來的重要里程碑，更包含不少趣聞，例如Fifty Fathoms五十噚系列的命名由來竟然和莎翁名著「暴風雨（The Tempest）」有關？以及已獲美軍解密並公開採用Fifty Fathoms五十噚表款當時以軍用潛水表的測試過程。影片已可於youtube中，搜尋「The Fifty Fathoms History」觀賞。