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名字叫「鮭魚」免費吃！壽司郎挨轟沒誠意 他秀身分證網驚：吃到吐

聯合新聞網 / 綜合報導
姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，限時吃壽司郎享免費～9折不等優惠。記者陳睿中／攝影
姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，限時吃壽司郎享免費～9折不等優惠。記者陳睿中／攝影

網友貼出疑似有人為了壽司郎活動去改名「鮭魚」，但也有不少人覺得是P圖後製。 圖／爆廢公社二館
網友貼出疑似有人為了壽司郎活動去改名「鮭魚」，但也有不少人覺得是P圖後製。 圖／爆廢公社二館
來自日本連鎖迴轉壽司壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，即可以享5折起的用餐優惠；若是同音同字者，更可以直接「全桌免費」，但因為難度太高，被網友批評「超沒誠意」，但是網路上有人po出照片，真的有人叫「謝鮭魚」，大家也笑說可以吃壽司吃到吐了。

自3月17日至3月18日期間，壽司郎限時推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，至全台壽司郎櫃位用餐，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」（每桌上限6人），結帳時須出示證件。

但因為難度太高，網友在PTT以「扯！壽司郎的活動被網友議論沒誠意！？」發文，表示活動太沒誠意，誰會取名字叫鮭魚，底下也引起網友熱議，「現在就改名鮭魚」、「魚同音還蠻多的，鮭音真的很少人用」、「就一定要吃到免錢的才算有誠意」、「女生隨便都一堆九折的吧」、「本來就超沒誠意啊，誰會把名字取叫鮭魚啊」。

不過，臉書「爆廢公社二館」卻有人貼出了一張寫著「謝鮭魚」的IG限時動態，內容寫著「我這個人沒什麼優點，就效率快了點，誰要吃壽司」，疑似是為了活動去改名，網友看了也紛紛留言「好好笑」、「請問我要怎麼聯絡他呢？我超愛吃鮭魚的」、「記得帶6位朋友去吃，一桌最高上限，可以6人都免費」但也有眼尖網友說「看也知道是P的，字拜託高低對一下好嗎」、「應該是後製的，名字歪了」。

松江長安壽司郎門市。 聯合報系資料照／記者陳睿中攝影
松江長安壽司郎門市。 聯合報系資料照／記者陳睿中攝影

壽司 壽司郎

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