名字叫「鮭魚」免費吃！壽司郎挨轟沒誠意 他秀身分證網驚：吃到吐

網友貼出疑似有人為了壽司郎活動去改名「鮭魚」，但也有不少人覺得是P圖後製。 圖／爆廢公社二館 來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，即可以享5折起的用餐優惠；若是同音同字者，更可以直接「全桌免費」，但因為難度太高，被網友批評「超沒誠意」，但是網路上有人po出照片，真的有人叫「謝鮭魚」，大家也笑說可以吃壽司吃到吐了。

自3月17日至3月18日期間，壽司郎限時推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，至全台壽司郎櫃位用餐，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」（每桌上限6人），結帳時須出示證件。

但因為難度太高，網友在PTT以「扯！壽司郎的活動被網友議論沒誠意！？」發文，表示活動太沒誠意，誰會取名字叫鮭魚，底下也引起網友熱議，「現在就改名鮭魚」、「魚同音還蠻多的，鮭音真的很少人用」、「就一定要吃到免錢的才算有誠意」、「女生隨便都一堆九折的吧」、「本來就超沒誠意啊，誰會把名字取叫鮭魚啊」。