快訊

逆轉！景文科大情色迎新逼學弟妹脫內衣褲 學長姐獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買A送B！麥當勞甜心卡開賣 全新「蜂蜜奶茶」也適用

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
2021新款甜心卡，同樣提供「買A送B」的優惠。圖／麥當勞提供
2021新款甜心卡，同樣提供「買A送B」的優惠。圖／麥當勞提供

2021年麥當勞新款「甜心卡」，將於3月17日限量開賣。本次除了有「買大薯送小薯」等經典搭配方案外，還新增McCafé「蜂蜜特調」產品，共有2種款式。另外自3月31日起，麥當勞也將調整菜單，除了新增蜂蜜奶茶、蜂蜜那堤，還有2款早餐焙果堡，並也會停售大方烤吐司系列，以及黃金起司豬排堡、特選重黑咖啡等品項。

自2007年推出的「甜心卡」，今年邁入第15年，消費者只要出示甜心卡，就可以享「買A送B」的多種方案，且不限使用次數，每張售價39元，適用至2022年3月31日。今年的甜心卡共有「薯條經典紅」及「McCafé暖心黃」兩種款式，A區共有6大品項，包括有特選那堤、大杯汽水、4／6／10塊麥克雞塊、大包薯條等十餘種選擇；B區同樣是6大品項，共有大杯汽水、特選黑咖啡、小包薯條、蛋捲冰淇淋等選項。相較於去年，今年在A區新增了「蜂蜜紅茶」，以及即將於3月31日登場的「蜂蜜奶茶」新選項。

麥當勞於去年夏天攜手蜜蜂工坊，推出蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙等特調飲品。今年自3月31日起，將再度合作，推出「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜那堤（冰／熱），單點售價各為65元、90元。為了回饋消費者，此次也將兩款新品加入甜心卡A區之中。

除了新增的兩款蜂蜜系飲品外，自3月31日起，麥當勞過去採期間限定推出的「培根蕃茄嫩蛋焙果堡」（單點79元）、「起司番茄嫩蛋焙果堡」（單點69元），也將再度重新登場。另外早餐的「大方烤土司系列」，還有「黃金起司豬排堡」，以及特選重黑咖啡、特濃白咖啡、宇治抹茶鮮奶茶、宇治抹茶咖啡鮮奶茶、阿薩姆咖啡鮮奶茶、蘋果等品項，則會銷售至3月31日為止。

麥當勞「培根蕃茄嫩蛋焙果堡」（79元）、「起司番茄嫩蛋焙果堡」（69元）將於3月31日重新登場。圖／麥當勞提供
麥當勞「培根蕃茄嫩蛋焙果堡」（79元）、「起司番茄嫩蛋焙果堡」（69元）將於3月31日重新登場。圖／麥當勞提供
本次麥當勞甜心卡，共有「薯條經典紅」及「McCafé暖心黃」兩種款式。圖／麥當勞提供
本次麥當勞甜心卡，共有「薯條經典紅」及「McCafé暖心黃」兩種款式。圖／麥當勞提供
麥當勞與蜜蜂工坊再度合作，推出「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜那堤（冰／熱）。圖／麥當勞提供
麥當勞與蜜蜂工坊再度合作，推出「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜那堤（冰／熱）。圖／麥當勞提供
麥當勞甜心卡將於3月17日起限量開賣。圖／麥當勞提供
麥當勞甜心卡將於3月17日起限量開賣。圖／麥當勞提供

蜂蜜 奶茶 咖啡 麥當勞

延伸閱讀

男帶15歲女買麥當勞進旅館嘿咻 法官認為非強制性交

大盜出沒！外送員連三次拿餐都被偷 網曝原因：不意外

偷偷去麥當勞「太想吃雞塊了！」 吃素男友指她出軌硬要分手

時代眼淚！麥當勞第一代點餐卡曝光 這一項讓最多人討論

相關新聞

連續5天中午！指定超商、速食店用LINE Pay享10%回饋

上週一（3月8日）LINE Pay於午間時段曾短暫因一卡通公司網域系統障礙，造成已註冊LINE Pay Money之用戶...

IKEA敦北店熄燈出清 展示間搬回家最低只要6千8！

IKEA敦北店宣布4月26日即將熄燈，許多粉絲關注是否會有出清優惠？IKEA表示，即日起到4月26日，推出最後出清三重好...

我的星野度假宅 任一處都能眺望蓊鬱山景

本案位於仙跡岩山側，遠離喧嘩的市聲，以淡泊而安穩的姿態收藏一片蓊鬱山景。

買A送B！麥當勞甜心卡開賣 全新「蜂蜜奶茶」也適用

2021年麥當勞新款「甜心卡」，將於3月17日限量開賣。本次除了有「買大薯送小薯」等經典搭配方案外，還新增McCafé「...

黑嘉嘉空靈降落「真實世界」 DOUCHANGLEE秋冬發表

夫妻檔設計師竇騰璜、張李玉菁創立的品牌DOUCHANGLEE於台北時裝周發表2021秋冬系列，以「真實世界」為題，表現真...

天橋上看時裝秀 #DAMUR搶紅綠燈秒差 展演再生時裝

在台北時裝周期間，#DAMUR品牌快閃秀在基隆路、信義路口舉行，以紅燈的交通暫停330秒將斑馬線變為時尚伸展台，並邀請到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。