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買A送B！麥當勞甜心卡開賣 全新「蜂蜜奶茶」也適用
2021年麥當勞新款「甜心卡」，將於3月17日限量開賣。本次除了有「買大薯送小薯」等經典搭配方案外，還新增McCafé「蜂蜜特調」產品，共有2種款式。另外自3月31日起，麥當勞也將調整菜單，除了新增蜂蜜奶茶、蜂蜜那堤，還有2款早餐焙果堡，並也會停售大方烤吐司系列，以及黃金起司豬排堡、特選重黑咖啡等品項。
自2007年推出的「甜心卡」，今年邁入第15年，消費者只要出示甜心卡，就可以享「買A送B」的多種方案，且不限使用次數，每張售價39元，適用至2022年3月31日。今年的甜心卡共有「薯條經典紅」及「McCafé暖心黃」兩種款式，A區共有6大品項，包括有特選那堤、大杯汽水、4／6／10塊麥克雞塊、大包薯條等十餘種選擇；B區同樣是6大品項，共有大杯汽水、特選黑咖啡、小包薯條、蛋捲冰淇淋等選項。相較於去年，今年在A區新增了「蜂蜜紅茶」，以及即將於3月31日登場的「蜂蜜奶茶」新選項。
麥當勞於去年夏天攜手蜜蜂工坊，推出蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙等特調飲品。今年自3月31日起，將再度合作，推出「蜂蜜奶茶（冰）」及「蜂蜜那堤（冰／熱），單點售價各為65元、90元。為了回饋消費者，此次也將兩款新品加入甜心卡A區之中。
除了新增的兩款蜂蜜系飲品外，自3月31日起，麥當勞過去採期間限定推出的「培根蕃茄嫩蛋焙果堡」（單點79元）、「起司番茄嫩蛋焙果堡」（單點69元），也將再度重新登場。另外早餐的「大方烤土司系列」，還有「黃金起司豬排堡」，以及特選重黑咖啡、特濃白咖啡、宇治抹茶鮮奶茶、宇治抹茶咖啡鮮奶茶、阿薩姆咖啡鮮奶茶、蘋果等品項，則會銷售至3月31日為止。
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