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MIKIMOTO珠寶猶如櫻花灑落一身 精巧珍珠優雅迎春

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO推出全新MIKIMOTO Cherry Blossom系列作品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出全新MIKIMOTO Cherry Blossom系列作品。圖／MIKIMOTO提供

春季到來，對日本人來說，最具代表性的莫過於櫻花的盛開了。不但每年春季的賞櫻活動是重頭戲，各式櫻花主題的設計與季節性商品也都能為這個迷人的季節帶來滿滿的春意。來自日本的國際珠寶品牌MIKIMOTO也以這個季節的花卉代表 — 櫻花作為主題，推出MIKIMOTO Cherry Blossom系列全新作品，將於3月20日全台上市。同時也特地獻上一款鑲嵌圓潤南洋珍珠的作品，於台北101專賣店獨家販售。

全新的2021 MIKIMOTO Cherry Blossom系列，和以往以大顆南洋珍珠為主要寶石的設計不同，此次新品全部換上精緻優雅的日本Akoya珍珠搭配鑽石；同時延續以往，以色澤紅潤粉紅金呼應櫻花迷人而溫暖的花色，刻畫櫻花細膩而精巧的盛開姿態。垂綴著圓潤珍珠的耳環、鍊墜、開放式的戒指，都備有兩種款式，可選擇鋪鑲鑽石或以粉紅金鑄造的盛開櫻花。而長項鍊與手環則以珍珠和鑲鑽櫻花交錯相間點綴，配戴起來彷彿櫻花輕盈地飄落身上。

MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石長項鍊，29萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石長項鍊，29萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，64,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，64,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石墜鍊，96,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石墜鍊，96,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽戒，52,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽戒，52,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，13萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石耳環，13萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石手鍊，11萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列珍珠鑽石手鍊，11萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石長墜鍊，49萬5,000元，MIKIMOTO台北101旗艦店獨賣。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Cherry Blossom系列南洋珍珠鑽石長墜鍊，49萬5,000元，MIKIMOTO台北101旗艦店獨賣。圖／MIKIMOTO提供

櫻花 日本 鑽石

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