明清黃花梨家具、西周青銅禮器 邦瀚斯拍賣3月亞洲巡展

邦瀚斯（Bonhams）拍賣行將於5月13日倫敦邦瀚斯總部舉行「斫秀鑄禮- 歐洲私人收藏古典中國家具、青銅器暨日本藝術」專場拍賣，共逾80件雅器藝珍，涵蓋明清古典黃花梨家具、高古青銅、瓷器、玉器、文房珍玩， 以及日本屏風、刀劍、盔甲等多個收藏範疇，並將於3月22日起至4月1日止於香港預先展出。

此次歐洲私人藏家品味卓絕，完美融合藝術和生活。專拍重點呈獻一系列16至18世紀明清古典家具，幾乎盡數以紋路緻密的黃花梨木製成，部分拍品更曾經手嘉木堂、Nicholas Grindley、及Marcus Flacks等業內名家，皆為代表明清文人生活的經典之作。

焦點拍品包括一件約1550-1600年黃花梨榻。榻是中國經典家具，明代書畫、版畫中常見文人仕女休憩於臥榻之景。拍品為四面平式、羅鍋棖、馬蹄足，榻面鑲籐編軟屜，結構簡練，工藝精巧，尺寸巨大，相當少見。拍品出自美國西雅圖David S. Utterberg及Nayda Utterberg伉儷舊藏，並在1993年就曾由著名家具學者莎拉韓蕙（Sarah Handler）收錄於其中國家具專論中。

另一重點拍品為一件暗藏玄機的18世紀黃花梨活面棋桌，材質細膩有如蜂蜜般簡潔造型裝飾束腰、飾雲紋式角牙、足下內翻馬蹄，活桌面下黃楊木框，內嵌圍棋、象棋用的方形雙面折疊棋盤，棋盤側鏇圓口棋子盒兩個，桌側四面各有一抽屜，小巧隱蔽。明清時期，棋桌除對弈之外，亦可作為餐桌，甚為實用。數組黃花梨座椅中有一款17世紀黃花梨攢靠背南官帽椅更曾由嘉木堂經手、後為美國加州中國古典家具博物館收藏。