快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超好拍！韓國「黏黏怪物」特展 松菸倒數中

聯合新聞網 / 聯合數位文創
韓國人氣黏黏怪物展覽進入倒數，民眾把握機會入場體驗。圖／聯合數位文創提供
韓國人氣黏黏怪物展覽進入倒數，民眾把握機會入場體驗。圖／聯合數位文創提供

在台北松山文創園區展出的「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」進入倒數階段，期間限定的快閃店更是吸引大批粉絲揪伴前往搶購，無論是展覽還是快閃店，超萌的SML黏黏怪物都已經攻佔粉絲的心及荷包。

本次展覽由風靡亞洲的SML韓國設計師Boo與Fla以「變身黏黏怪物、進入怪物世界」設計規劃，創作出八大展區，包含讓粉絲變身成黏黏怪物的互動裝置、體驗被怪物大腳丫踩、與夕陽怪物坐著發呆等等全新感受，還有怪物城市區，可以讓粉絲近距離接觸黏黏怪物，更是成為展覽中最夯的拍照熱點。

免費入場的限定快閃店販售超過百樣韓國設計商品，玩具控必收藏的黏黏怪公仔、韓國設計師為台灣機車族設計的安全帽、手帳玩家大推的記事本、貼紙、便利貼等等文具，眾多商品都讓粉絲瘋狂搶購！超萌展覽及快閃店最後倒數中，粉絲們要把握機會！

由聯合數位文創、雅慕斯娛樂、集好發展共同主辦之「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」及商品快閃店即日起至四月四日於松菸1號倉庫展出，購票請上udn售票網或ibon、博客來、全家，大宗優惠方案及客服請洽服務專線02-7721-6955（週一至週日 09:00-18:00）。

延伸閱讀

引韓國經驗…反囤房稅 馮京當馬涼

韓國電動車網絡安全商 加入鴻海MIH聯盟

最美韓國女演員排行公開，全智賢與宋慧喬竟落榜！孫藝真、秀智掉出前三，冠軍女神是他

李昇基19禁新劇「MOUSE窺探」收視奪冠　緝捕冷血變態殺人魔

相關新聞

名字叫「鮭魚」免費吃！壽司郎挨轟沒誠意 他秀身分證網驚：吃到吐

來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，即可以享5折起的用餐優惠；若是同音同字者，更可以直接「全桌免費」，但因為難度太高，被網友批評「超沒誠意」，但是網路上有人po出照片，真的有人叫「謝鮭魚」，大家也笑說可以吃壽司吃到吐了。

奈良美智爆人氣！兩大原因是關鍵 專家建議這樣入門

目前身價最高的在世日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）首度來台開展，3月12日開展當天就引起近千人排隊...

輕吟鄉間古典 閒織雅逸仙境

清風撫過綠茵，敲開大門，應邀參加典雅大氣的盛宴；於客廳觥籌交錯之餘，轉身上樓，一室鄉村度假情調，卸除都市人的繁忙與喧囂；夕暉勾起序幕，繽紛色彩悄然渲染，一盞盞的水晶燈彷若精靈，為簾幔輕施金粉，使其化身為飛毯，引領人們穿越時空，遊巡回古典歐洲，在 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 為業主編織出的專屬童話世界裡，共襄動人心弦的文學盛事。

我的星野度假宅 任一處都能眺望蓊鬱山景

本案位於仙跡岩山側，遠離喧嘩的市聲，以淡泊而安穩的姿態收藏一片蓊鬱山景。

買A送B！麥當勞甜心卡開賣 全新「蜂蜜奶茶」也適用

2021年麥當勞新款「甜心卡」，將於3月17日限量開賣。本次除了有「買大薯送小薯」等經典搭配方案外，還新增McCafé「...

Daniil Medvedev躍世界第二 手上BOVET表可以走十天！

職業網球體壇大件事，昨日晚間、俄羅斯網球好手Daniil Medvedev甫於法國馬賽13公開賽奪冠，世界排名躍升為世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。