超好拍！韓國「黏黏怪物」特展 松菸倒數中

在台北松山文創園區展出的「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」進入倒數階段，期間限定的快閃店更是吸引大批粉絲揪伴前往搶購，無論是展覽還是快閃店，超萌的SML黏黏怪物都已經攻佔粉絲的心及荷包。

本次展覽由風靡亞洲的SML韓國設計師Boo與Fla以「變身黏黏怪物、進入怪物世界」設計規劃，創作出八大展區，包含讓粉絲變身成黏黏怪物的互動裝置、體驗被怪物大腳丫踩、與夕陽怪物坐著發呆等等全新感受，還有怪物城市區，可以讓粉絲近距離接觸黏黏怪物，更是成為展覽中最夯的拍照熱點。

免費入場的限定快閃店販售超過百樣韓國設計商品，玩具控必收藏的黏黏怪公仔、韓國設計師為台灣機車族設計的安全帽、手帳玩家大推的記事本、貼紙、便利貼等等文具，眾多商品都讓粉絲瘋狂搶購！超萌展覽及快閃店最後倒數中，粉絲們要把握機會！