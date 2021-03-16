當台南人真好！H&M和GU接力進駐南紡祭購物優惠、全台獨賣商品

就在這個月，快時尚品牌GU、H&M將陸續進駐南紡購物中心，開出全新大店。不僅如此，還將因應開幕推出購物優惠，如加1元多1件，以及呈現全台獨賣商品等活動，讓人不禁想大喊「當台南人真好！」

看好台南人的消費潛力，H&M繼去年進駐府城開出第一家門市後，在3月18日又選於南紡購物中心A2館1樓，打造在台南的第二家據點。H&M南紡店設有女裝、男裝、青少年及童裝部門，更延續環保概念，以瑞典簡約樸實的木色裝潢呈現暖意，並添入綠色植栽，為全台第14 間門市。為開幕，品牌也特別推出多項優惠，除了超值單品，更加碼推出首四日（3/18-3/21）限定單品加1元多1件、加入LINE官方帳

號好友不限金額消費，即可獲得只送不賣的獨家品牌摺扇、滿額抽iPad Air 等活動。

而要分食台南市場的還有GU也同樣在3月26日正式插旗南紡購物中心A2館，亦為品牌在台南的第二家門市，也是全台第15間實體店鋪。不同的是，GU南紡店定位為南台灣最新型態店舖，在賣場中打造「時尚顧問專區」、「特尺碼專區」、「親子同樂專區」，全新三大時尚專區皆為南部首次推出的店舖陳列型態。不僅如此，為了衝出開幕銷售佳績，GU還讓高詢問度的彩妝品牌#4me by GU搶先於南紡店獨賣。在全台幾乎熱銷一空的MIHARAYASUHIRO聯名系列，此次更將於新店特別加碼販售。

GU與迪士尼聯名T恤390元。圖／GU提供

加入H&M官方LINE帳號好友，不限金額消費即贈品牌摺扇乙份圖／H&M提供

GU讓高詢問度的彩妝品牌#4me by GU搶先於南紡店獨賣。圖／GU提供

#4me by GU睫毛膏390元。圖／GU提供