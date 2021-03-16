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電眼小鮮肉Nick Jonas上太空？MV秀表三天大破百萬點閱

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA Speedmaster登月表，Canopus Gold™金，148萬1,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA Speedmaster登月表，Canopus Gold™金，148萬1,000元。圖 / OMEGA提供。

90後小鮮肉、來自偶像團體「強納斯兄弟」的尼克強納斯Nick Jonas最近又有新動作，最新MV「Spaceman」中，他變身太空人，身著頭盔飛向太空，並在荒涼的郊野中墜落，為MV與歌曲揭開序幕，而眼尖的手表愛好者可能發現：他手上悄悄戴上歐米茄（OMEGA）新款「登月表（moonwatch）」。

今年28歲的Nick Jonas橫跨歌、戲雙棲，並曾在影集「Scream Queens」及「Kingdom」有亮眼演出，加上迷人電眼與精壯好身材，其instagram帳號「nickjonas」不到2,000則的貼文但有超過3,000萬粉絲；「Spaceman」的MV中他自唱自演，眼尖的人或將發現他在2分18秒處明顯配戴上OMEGA的「登月表」Speedmaster計時碼表，同時字幕大標Spaceman的「c」字母則悄悄反轉有如一抹彎月，也巧妙呼應他手上登月表的月亮意涵。

這只腕表是OMEGA在2021年一月發表的最新款式，包含有階梯式錶盤、雙斜削底蓋等特色，此外其使用的同軸擒縱大師天文台3861機芯，也讓該系列正式通過大師天文台認證，具有抗磁15,000高斯的強悍性能。

而Nick Jonas手上配戴、型號310.60.42.50.02.001的款式，使用了OMEGA最早在2018年發表的特殊貴金屬Canopus Gold™金表殼與表帶，也讓腕表定價高達148萬1,000元。而「Spaceman」MV從3月12日youtube上線後，至截稿前已破160萬點閱次數，百萬點閱配百萬名表？OMEGA、很會！

Nick Jonas在個人instagram中秀出多張曾參訪OMEGA博物館的照片，並放上最新CD專輯。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
Nick Jonas在個人instagram中秀出多張曾參訪OMEGA博物館的照片，並放上最新CD專輯。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
除了曾為太空人配戴登上太空，OMEGA最新與Nick Jonas的合作，在MV中大秀百萬腕表，上線三天已破百萬點閱。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
除了曾為太空人配戴登上太空，OMEGA最新與Nick Jonas的合作，在MV中大秀百萬腕表，上線三天已破百萬點閱。圖 / 翻攝自ig（合成圖）。
尼克強納斯Nick Jonas在最新MV「Spaceman」中，他變身太空人，為MV與歌曲揭開序幕。圖 / 翻攝自ig @nickjonas。
尼克強納斯Nick Jonas在最新MV「Spaceman」中，他變身太空人，為MV與歌曲揭開序幕。圖 / 翻攝自ig @nickjonas。
同軸擒縱大師天文台3861機芯被使用在最新登月表系列，也讓該系列正式通過大師天文台認證。圖 / OMEGA提供。
同軸擒縱大師天文台3861機芯被使用在最新登月表系列，也讓該系列正式通過大師天文台認證。圖 / OMEGA提供。
Nick Jonas在MV中自唱、自演，變身太空人。圖 / 翻攝自ig @nickjonas。
Nick Jonas在MV中自唱、自演，變身太空人。圖 / 翻攝自ig @nickjonas。
Nick Jonas在MV中配戴的登月表是OMEGA的最新款式，包含有階梯式錶盤、雙斜削底蓋等特色。圖 / OMEGA提供。
Nick Jonas在MV中配戴的登月表是OMEGA的最新款式，包含有階梯式錶盤、雙斜削底蓋等特色。圖 / OMEGA提供。

太空人 腕表

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