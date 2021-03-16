電眼小鮮肉Nick Jonas上太空？MV秀表三天大破百萬點閱

90後小鮮肉、來自偶像團體「強納斯兄弟」的尼克強納斯Nick Jonas最近又有新動作，最新MV「Spaceman」中，他變身太空人，身著頭盔飛向太空，並在荒涼的郊野中墜落，為MV與歌曲揭開序幕，而眼尖的手表愛好者可能發現：他手上悄悄戴上歐米茄（OMEGA）新款「登月表（moonwatch）」。

今年28歲的Nick Jonas橫跨歌、戲雙棲，並曾在影集「Scream Queens」及「Kingdom」有亮眼演出，加上迷人電眼與精壯好身材，其instagram帳號「nickjonas」不到2,000則的貼文但有超過3,000萬粉絲；「Spaceman」的MV中他自唱自演，眼尖的人或將發現他在2分18秒處明顯配戴上OMEGA的「登月表」Speedmaster計時碼表，同時字幕大標Spaceman的「c」字母則悄悄反轉有如一抹彎月，也巧妙呼應他手上登月表的月亮意涵。

這只腕表是OMEGA在2021年一月發表的最新款式，包含有階梯式錶盤、雙斜削底蓋等特色，此外其使用的同軸擒縱大師天文台3861機芯，也讓該系列正式通過大師天文台認證，具有抗磁15,000高斯的強悍性能。