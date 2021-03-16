食材都85折！芳朵法式麻辣鍋再送A5和牛、Prime紐約客

以「普羅旺斯濃雞湯＋麻辣鍋」為特色的「芳朵法式麻辣鍋」，自即日起於平日推出「全品項85折」的感恩優惠活動，另外也於粉絲團舉行抽獎活動，參與者有機會獲得日本A5黑毛和牛套餐、Prime紐約客雙人套餐等餐點，共計抽出50名幸運兒。

芳朵標榜是台灣首創將法式慢食美學帶入麻辣鍋的鍋物餐廳，店內的麻辣湯頭使用多種蔬果與中藥熬煮而成，並可依個人口味調整麻度。另一款「普羅旺斯濃雞湯」則以老母雞維基底，加上金華火腿、瑤柱，還有蔬菜、法式香草熬煮，受到女性顧客歡迎。店內另外還以松露滑漿搭配鮮蝦，帶來獨特的體驗，還有將法式韃靼牛肉改良的「川味果香塔塔嫩肉」，以多種辛香料調味，將川菜的麻辣香氣帶入生牛肉中，加入麻辣鍋後，一次品嚐肉香與麻辣香。