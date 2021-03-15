快訊

大肚山火燒山消防員從白天救到黑夜 接水袋2公里搶救

台積電高階主管2月再加碼 2年買278張自家股票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史博館「假鬼假怪」調查團 邀台大學生參與實境解謎

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
史博館推出「人生不卡關」AR實境解謎遊戲。圖／史博館提供
史博館推出「人生不卡關」AR實境解謎遊戲。圖／史博館提供

「民眾在史博館閻羅王版畫附近拾獲一包神祕資料袋，失物招領公告月餘，卻遲遲未見失主認領。館方不敢大意，打開資料袋後，發現疑點重重，決定公開內容。盼藉群眾之力，共尋失主下落。……」這看似電影情節的公告，是史博館最新推出的「假鬼假怪之人生不卡關」實境解謎遊戲，號召民間好手，解開埋藏城南時空夾縫的層層謎團，共尋神祕失主究竟是誰。

「城南何趣─假鬼假怪」主題網站是史博館2020年完成的國家文化記憶資料庫子計畫，從天、地、人的視角梳理館藏，並與實境解謎玩家及數位科技團隊，共同開發一款名為「人生不卡關」AR數位實境解謎遊戲。

遊戲中，玩家將化身假鬼假怪調查員，從一包史博館閻羅王版畫附近拾獲的神祕資料袋，從手稿、館藏道具及AR交叉判斷，參透隱藏在城南的線索，並展開抽絲剝繭的調查。遊走城南歷史、地景、史博館藏間，從象徵人生各關卡的謎題中體驗「關關難過關關過」的解謎樂趣。最終關卡神祕失主現身說法，一切謎團終將得到圓滿的解答。

史博館表示，「人生不卡關」以網頁直接進行遊戲，並串聯AR web cam，融合GPS觸發、密碼盤開箱、陀螺儀翻轉求籤等技術模組，降低民眾進入遊戲的門檻，開創解謎遊戲新的機制。

「假鬼假怪」專案計畫在研發階段，史博館即與臺大人類學系「漢人神怪文化與博物館策展」課程合作，引領修課同學練習故事產出。本月起與該系再續前緣，合作開設「宗教、博物館與數位轉譯」課程，讓學生以新完成的AR實境解謎遊戲實例，學習博物館物件的敘事和數位轉譯。

史博館表示，「人生不卡關」實境解謎遊戲盒將於4月2日及4月3日「城南有意思」正式推出，舉辦四場實境解謎遊戲，有意加入假鬼假怪調查團的玩家，請至史博館臉書粉專報名。報名連結：https://reurl.cc/E2QGQ0

史博館 失主 博物館

延伸閱讀

粗心婦急交家人住院費卻弄丟 楠梓警靠瓶裝水找失主

滅絕物種標本從何來？牛津大學自然史博物館「多多鳥」之謎

醫師開藥方到博物館治病！台博館推博物館處方箋手冊

社交處方箋 台博館將出參考書幫忙治失智

相關新聞

連續5天中午！指定超商、速食店用LINE Pay享10%回饋

上週一（3月8日）LINE Pay於午間時段曾短暫因一卡通公司網域系統障礙，造成已註冊LINE Pay Money之用戶...

IKEA敦北店熄燈出清 展示間搬回家最低只要6千8！

IKEA敦北店宣布4月26日即將熄燈，許多粉絲關注是否會有出清優惠？IKEA表示，即日起到4月26日，推出最後出清三重好...

黑嘉嘉空靈降落「真實世界」 DOUCHANGLEE秋冬發表

夫妻檔設計師竇騰璜、張李玉菁創立的品牌DOUCHANGLEE於台北時裝周發表2021秋冬系列，以「真實世界」為題，表現真...

天橋上看時裝秀 #DAMUR搶紅綠燈秒差 展演再生時裝

在台北時裝周期間，#DAMUR品牌快閃秀在基隆路、信義路口舉行，以紅燈的交通暫停330秒將斑馬線變為時尚伸展台，並邀請到...

史博館「假鬼假怪」調查團 邀台大學生參與實境解謎

「民眾在史博館閻羅王版畫附近拾獲一包神祕資料袋，失物招領公告月餘，卻遲遲未見失主認領。館方不敢大意，打開資料袋後，發現疑...

七等生削瘦的靈魂 朱賢哲用影像捕捉

被稱為台灣現代主義代表作家的七等生去年過世，作品中的虛無主義、大膽的情欲描寫卻在文學史上留下烙痕，導演朱賢哲更在紀錄片「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。