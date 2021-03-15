史博館「假鬼假怪」調查團 邀台大學生參與實境解謎

「民眾在史博館閻羅王版畫附近拾獲一包神祕資料袋，失物招領公告月餘，卻遲遲未見失主認領。館方不敢大意，打開資料袋後，發現疑點重重，決定公開內容。盼藉群眾之力，共尋失主下落。……」這看似電影情節的公告，是史博館最新推出的「假鬼假怪之人生不卡關」實境解謎遊戲，號召民間好手，解開埋藏城南時空夾縫的層層謎團，共尋神祕失主究竟是誰。

「城南何趣─假鬼假怪」主題網站是史博館2020年完成的國家文化記憶資料庫子計畫，從天、地、人的視角梳理館藏，並與實境解謎玩家及數位科技團隊，共同開發一款名為「人生不卡關」AR數位實境解謎遊戲。

遊戲中，玩家將化身假鬼假怪調查員，從一包史博館閻羅王版畫附近拾獲的神祕資料袋，從手稿、館藏道具及AR交叉判斷，參透隱藏在城南的線索，並展開抽絲剝繭的調查。遊走城南歷史、地景、史博館藏間，從象徵人生各關卡的謎題中體驗「關關難過關關過」的解謎樂趣。最終關卡神祕失主現身說法，一切謎團終將得到圓滿的解答。

史博館表示，「人生不卡關」以網頁直接進行遊戲，並串聯AR web cam，融合GPS觸發、密碼盤開箱、陀螺儀翻轉求籤等技術模組，降低民眾進入遊戲的門檻，開創解謎遊戲新的機制。

「假鬼假怪」專案計畫在研發階段，史博館即與臺大人類學系「漢人神怪文化與博物館策展」課程合作，引領修課同學練習故事產出。本月起與該系再續前緣，合作開設「宗教、博物館與數位轉譯」課程，讓學生以新完成的AR實境解謎遊戲實例，學習博物館物件的敘事和數位轉譯。

史博館表示，「人生不卡關」實境解謎遊戲盒將於4月2日及4月3日「城南有意思」正式推出，舉辦四場實境解謎遊戲，有意加入假鬼假怪調查團的玩家，請至史博館臉書粉專報名。報名連結：https://reurl.cc/E2QGQ0