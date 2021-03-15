新一代設計展5月登場 滿40歲推動三大革新

「新一代設計展」今年將於5月14日至17日於台北南港展覽館2館登場。主辦單位台灣設計研究院今天宣布，「2021新一代設計展」適逢創立40週年，將推動更大變革，包括全區策展、籌組品牌形象委員會等多作法，包括全區策展、籌組品牌形象委員會等，並公布由「永真急制Workshop」操刀的全新Logo識別，宣告新一代設計展迎向突破大轉型。

「新一代設計展」自1981年創辦迄今，已是全球最具規模之設計科系學生主題聯展之一。近年新一代設計展不斷提出精進作法，包括場租全額補助、專業分區、企業媒合、增設線上展創造多方曝光等，使展覽更符合時代趨勢與產學需求。

設計研究院指出，今年展覽導入諸多創新變革，如首度採行「全區策展」，邀請屢獲國內外大獎肯定的「柏成設計」共同創辦人邱柏文、王菱檥，除策劃主題展區，並為展場空間進行總體規劃，全面提升展出品質。此外更首次籌組「品牌形象委員會」，成員跨足策展、品牌行銷、視覺設計、空間設計及媒體等專業領域，包括世界設計組織區域顧問張光民、Bito甲蟲創意總監劉耕名、知名設計藝文交流平台「設計發浪」等，共同為展覽品質把關。

今年新一代設計展第40屆，在將迎來下一個十年的關鍵時間點，更邀請聶永真團隊為歷史悠久的展覽，重新打造識別形象。聶永真表示，展覽Logo因應新世代美學與當代符號溝通訊息氛圍，利用品牌英文字縮寫構成標誌主體，與中英標準字機動性配搭，著重整體字型諧和及平衡度，與字間、字句排列的細節感，期待以直覺簡單、可識性高的設計，創造嶄新符號記憶，為新一代設計展注入創新形象。