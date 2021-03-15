七等生削瘦的靈魂 朱賢哲用影像捕捉

被稱為台灣現代主義代表作家的七等生去年過世，作品中的虛無主義、大膽的情欲描寫卻在文學史上留下烙痕，導演朱賢哲更在紀錄片「削瘦的靈魂」中，以「基於寫實的大膽想像」手法，虛實交錯作家的作品與人生，捕捉這位內在世界瘋狂又孤寂的作家身影。

文學紀錄電影「他們在島嶼寫作」推出第三系列，首部是聚焦七等生的「削瘦的靈魂」，3月19日上映，導演朱賢哲拍攝過「養生主」、「西嶼坪」、「穿越和平」等紀錄片，獲金馬獎最佳紀錄片獎、台灣國際紀錄片雙年展等多項大獎，2016年的首部劇情片「白蟻─慾望謎網」獲釜山影展國際影評人費比西獎。豐富的經驗，讓朱賢哲拍出一部不同於過往島嶼系列的作家紀錄片。

創作 是被實踐出來

朱賢哲誠實講，當初走上紀錄片導演這條路，「就是沒有案子」，1994年自美國雪城電影學校拿到碩士回台，正逢台灣電影的低谷，沒電影可拍，只偶爾拍一些廣告、簡介片。

直到受邀去拍流浪狗紀錄片，整整六年，眾多的波折艱辛，朱賢哲寫成了18000字的幕後日記，但這片後來拿到金馬獎，為他打開一條紀錄片的大道，「創作，是被實踐出來的，像雕塑一樣揉揉捏捏，在這種揉捏的過程中成長，這些都是在電影學校學不到的。」

記錄七等生最後人生

1967年，七等生發表短篇小說「我愛黑眼珠」，引起極大爭議，被評為艱澀的個人主義與虛無主義作家，也被稱為是台灣「內向世代」作家的開端。作家已於2020年10月24日過世，朱賢哲記錄了七等生最後人生。

朱賢哲事先大量閱讀七等生的書，「不算好讀，我大概一天讀60頁，就一定要放下來休息，會很累。」構思時就決定讓七等生的小說跟生活，虛實穿梭。

有趣的是，七等生一再告訴朱賢哲：「你要怎麼拍就怎麼拍，但這個片子做完跟我沒有關係，你就是用我來創作。」朱賢哲解讀，在拍攝過程中，就是感覺七等生有個底線，「你趕快做完，趕快離開，不要麻煩我」。

用手機拍下作家日常

頭兩個月，七等生不太想被拍攝，朱賢哲幸而獲得作家的女兒「小書」協助，她不只指引適合採訪的對象，也是在她建議下，朱賢哲買了兩台高畫質高等級的手機。如今「削瘦的靈魂」中有些家居畫面，就是小書幫忙以手機拍下父親的日常。

朱賢哲試過帶大台攝影機去拍，七等生雖是勉強同意，但明顯緊張，兩個小時彷彿都在「訓話」，尤其講到西洋文學史就停不了。一直到半年後，七等生才終於接納朱賢哲，並習慣大機器在旁邊，「可能是快拍完了，他比較輕鬆，我帶酒去找他，他會滿開心。」

朱賢哲想到最後一天拍攝時，看得出七等生難得地開心，「那是一種『這件工作終於完成』的開心。他答應要拍，就覺得一定要完成，完成了就不要再煩他就好。」片子完成後，七等生與家人都不要求先過目審片，完全地信任。

加進導演感觸的手痕

拍了這麼一位率性的作家，朱賢哲很有感觸：「我覺得他是很誠實面對自己的人。」朱賢哲將這樣的感想放到影片中，成為他所謂的「手痕」。

在累積眾多紀錄片作品後，朱賢哲早就在思考是否顯露手痕的問題，也發現自己20年前放進影片裡的心情依然合理。所以這一部，他考慮放大手痕，「雖然在片中看不到我，但是因為我的聲音、我的剪接，觀眾看得到我的手痕，更理解我拍攝的心情跟狀況。」

「我認為，紀錄片工作者應該勇於去表露自己。」在朱賢哲看來，沒有所謂的「客觀的紀錄」，連刻意的客觀，本身也是一個主觀，只是害怕犯錯，不敢表露自己的思維。

拍七等生的紀錄片，朱賢哲也在誠實面對自己，片裡他親自念旁白，旁白的選擇，就是「手痕」。

以寫作洗滌內心黑暗

全片的組成，一部分是訪問七等生本人及周圍人對他的理解，另一部分就是他的小說，而小說中講到自己，又分為真正的經驗及想像。所以全片一開始的旁白是，「他的寫作一次一次洗滌他內心的黑暗」，朱賢哲以這句名言來開場。

「引用他的文學，當然是我主觀的選擇。」朱賢哲曾經思考要不要請作家本人念旁白，但後來他想：「這是我的選擇，我自己要負責，後來連編劇都打我的名字。觀眾看這片，如果不喜歡，那不是七等生的問題，是我的問題。」

類戲劇處理大膽情欲

也是導演的決定，讓「情欲」成為七等生紀錄片中重要的一環。「我發現他的困擾很大部分在情欲這個部分。」朱賢哲研究了七等生後，「有些畫面的呈現，是根據小說詮釋，我在影像語言上，比較大膽地去處理，不被文字所拘束。」

朱賢哲引用七等生字句為旁白，說在外遇的時候，總感覺「神與我同在」，如此才不會覺得自己來這人間是一個罪犯。在影像上，開場就是一個小孩躺在海邊，這也是七等生小說裡寫到小時候被軍人關進碉堡的事，朱賢哲將其虛幻掉。

甚至影片也以類戲劇方式由演員演出外遇的床戲，並引用了七等生「環虛」一文的雜交意念，以海邊、裸體、蠕動的蟲來表達，加魔幻手法加進紀錄片裡。

朱賢哲說：「雜交這件事，在他的想像裡面竟然是祥和平靜的。很難想像他是如此的大膽跟前衛。難怪七等生在那個年代沒辦法為世人所了解。」

朱賢哲看到七等生的大膽與創意的東西，「我的創意只在詮釋他文字的這些畫面，我只是沒被他拘束，我就是大膽去做。」

拍攝創意被文字激發

一直以來，拍了多部受肯定的紀錄片，朱賢哲覺得收獲豐富，不只是影像技術和概念的提升，「最大的收穫是對人世間的看法，我還滿幸運的，每隔幾年換一個領域，深入下去，就了解了那個領域。這次拍文學家，我對七等生的文學創作就收穫很多。」

朱賢哲本身就對實驗性的劇情片比較有興趣，所以早前看七等生的兩部寫實性較大的翻拍成電影，如「結婚」跟「沙河悲歌」，就未引起好奇，反而是閱讀到「我愛黑眼珠」、「精神病患」和「寒冷的書信」這類展現七等生內在細膩思維與無限想像的作品，這種「基於寫實的大膽想像」更能吸引到他。