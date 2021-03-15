富藝斯INTERSECT一站式網拍 奈良美智、百達翡麗同場標

2020年因應情侷限了許多實體活動，商機轉向數位，網路市場迅速發展，拍賣行也不例外。富藝斯（Phillips）去年亞洲區網上拍賣成交額按年增長高達635%，迎來破紀錄的新客戶增長。今年再接再勵，富藝斯將於3月23日起至30日於官方網站Phillips.com及手機應用程式呈獻今年首場跨門類網上拍賣「INTERSECT」，結合藝術與時尚品味生活的拍賣品項，提供「一站式」收藏體驗。此次拍賣共115件拍品，包括炙手可熱的當代藝術家班克斯（Banksy）、奈良美智、哈維爾卡勒加（Javier Calleja）等人的作品之外，還有各種珍罕時計及精美珠寶。

領銜本場拍賣是一枚百達翡麗世界時區鉑金自動上鍊帶腕表，配有掐絲琺瑯表盤，為原廠單封新品，估價110萬港元起。珠寶部分則有格拉夫、Tiffany和香奈兒的經典之作，其中數件格拉夫的紅寶石鑽石作品更以無底價方式上拍。

富藝斯繼於去年12月在香港拍場創下藝術家奈良美智及哈維爾卡列哈等藝術家的拍賣佳績，本次網拍將再度呈現二位當紅藝術家作品。今年各展於各地陸續登場的奈良美智，這次有繪有女孩圖案的彩色浮世繪木刻版畫「惹惱了」上拍，成為是本次拍賣焦點。近幾年相當在網路上深受新世代藏家喜愛的潮流藝術家如KAWS、丹尼爾阿瑟姆（Daniel Arsham）等人，亦有代表作品上拍。 Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕 D.I.O.R.字母」，2020年作，估價6萬港元起。圖／富藝斯提供 達明安赫斯特（Damien Hirst），「米奇（藍色閃粉）」，2016年作，估價15萬港元起。圖／富藝斯提供 富藝斯將於3月23日起至30日於官方網站Phillips.com及手機應用程式呈獻今年首場跨門類網上拍賣「INTERSECT」