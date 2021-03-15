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富藝斯INTERSECT一站式網拍 奈良美智、百達翡麗同場標

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕時鐘」，2020年作，估價10萬港元起。圖／富藝斯提供
Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕時鐘」，2020年作，估價10萬港元起。圖／富藝斯提供

2020年因應情侷限了許多實體活動，商機轉向數位，網路市場迅速發展，拍賣行也不例外。富藝斯（Phillips）去年亞洲區網上拍賣成交額按年增長高達635%，迎來破紀錄的新客戶增長。今年再接再勵，富藝斯將於3月23日起至30日於官方網站Phillips.com及手機應用程式呈獻今年首場跨門類網上拍賣「INTERSECT」，結合藝術與時尚品味生活的拍賣品項，提供「一站式」收藏體驗。此次拍賣共115件拍品，包括炙手可熱的當代藝術家班克斯（Banksy）、奈良美智、哈維爾卡勒加（Javier Calleja）等人的作品之外，還有各種珍罕時計及精美珠寶

領銜本場拍賣是一枚百達翡麗世界時區鉑金自動上鍊帶腕表，配有掐絲琺瑯表盤，為原廠單封新品，估價110萬港元起。珠寶部分則有格拉夫、Tiffany和香奈兒的經典之作，其中數件格拉夫的紅寶石鑽石作品更以無底價方式上拍。

富藝斯繼於去年12月在香港拍場創下藝術家奈良美智及哈維爾卡列哈等藝術家的拍賣佳績，本次網拍將再度呈現二位當紅藝術家作品。今年各展於各地陸續登場的奈良美智，這次有繪有女孩圖案的彩色浮世繪木刻版畫「惹惱了」上拍，成為是本次拍賣焦點。近幾年相當在網路上深受新世代藏家喜愛的潮流藝術家如KAWS、丹尼爾阿瑟姆（Daniel Arsham）等人，亦有代表作品上拍。

Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕 D.I.O.R.字母」，2020年作，估價6萬港元起。圖／富藝斯提供
Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕 D.I.O.R.字母」，2020年作，估價6萬港元起。圖／富藝斯提供
達明安赫斯特（Damien Hirst），「米奇（藍色閃粉）」，2016年作，估價15萬港元起。圖／富藝斯提供
達明安赫斯特（Damien Hirst），「米奇（藍色閃粉）」，2016年作，估價15萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯將於3月23日起至30日於官方網站Phillips.com及手機應用程式呈獻今年首場跨門類網上拍賣「INTERSECT」</p><!--3--><p> 達明安赫斯特，「米奇（藍色閃粉）」，估價15萬港元起；達明安赫斯特，「米妮（粉色閃粉）」，估價15港元起；Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕 D.I.O.R.字母」，估價6萬港元起；Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕時鐘」，估價10萬港元起；愛彼Royal Oak Offshore Chronograph白色陶瓷自動計時腕表，估價17萬港元起；F.P. Journe Chronomètre Bleu鉭金小三針腕表配鉻藍色表盤，估價19萬港元；格拉夫紅寶石鑽石耳環一對，估價16萬港元起，採無底價拍賣；格拉夫紅寶石鑽石項鍊，估價5萬港元起，採無底價拍賣；坦桑石鑽石項鍊，估價5萬港元起；鑽石手鍊，估價10萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯將於3月23日起至30日於官方網站Phillips.com及手機應用程式呈獻今年首場跨門類網上拍賣「INTERSECT」

達明安赫斯特，「米奇（藍色閃粉）」，估價15萬港元起；達明安赫斯特，「米妮（粉色閃粉）」，估價15港元起；Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕 D.I.O.R.字母」，估價6萬港元起；Daniel Arsham x Dior「未來遺物侵蝕時鐘」，估價10萬港元起；愛彼Royal Oak Offshore Chronograph白色陶瓷自動計時腕表，估價17萬港元起；F.P. Journe Chronomètre Bleu鉭金小三針腕表配鉻藍色表盤，估價19萬港元；格拉夫紅寶石鑽石耳環一對，估價16萬港元起，採無底價拍賣；格拉夫紅寶石鑽石項鍊，估價5萬港元起，採無底價拍賣；坦桑石鑽石項鍊，估價5萬港元起；鑽石手鍊，估價10萬港元起。圖／富藝斯提供

百達翡麗型號5131/1P-001，鉑金自動鍊帶腕表，備世界時區、北極地圖掐絲琺瑯表盤，約2018年製，原廠單封新品，估價110萬港元起。（圖片為參考圖，此件拍品為單封新品）圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5131/1P-001，鉑金自動鍊帶腕表，備世界時區、北極地圖掐絲琺瑯表盤，約2018年製，原廠單封新品，估價110萬港元起。（圖片為參考圖，此件拍品為單封新品）圖／富藝斯提供
格拉夫，紅寶石配鑽石耳環一對，估價16萬港元起，採無底價方式上拍。圖／富藝斯提供
格拉夫，紅寶石配鑽石耳環一對，估價16萬港元起，採無底價方式上拍。圖／富藝斯提供
百達翡麗，型號3800/1A，精鋼自動鍊帶腕表，1993年製，估價約23.5萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗，型號3800/1A，精鋼自動鍊帶腕表，1993年製，估價約23.5萬港元起。圖／富藝斯提供
達明安赫斯特（Damien Hirst），「米妮（粉色閃粉）」，2016年作，估價15港元起。圖／富藝斯提供
達明安赫斯特（Damien Hirst），「米妮（粉色閃粉）」，2016年作，估價15港元起。圖／富藝斯提供
哈維爾卡列哈，「靠你自己 #9」，2017年作水彩紙本，估價10萬港元起。圖／富藝斯提供
哈維爾卡列哈，「靠你自己 #9」，2017年作水彩紙本，估價10萬港元起。圖／富藝斯提供

奈良美智 藝術家 珠寶

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