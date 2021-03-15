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限量1500瓶 2021年版玉山老窖酒即日起嘉義酒廠獨賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
玉山老窖酒2021年版於3月15日起於台灣菸酒嘉義酒廠獨賣。圖／摘自嘉義酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
玉山老窖酒2021年版於3月15日起於台灣菸酒嘉義酒廠獨賣。圖／摘自嘉義酒廠臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021年版的玉山老窖酒來了！來自台灣菸酒嘉義酒廠的2021年版玉山老窖酒，於3月15日起正式開賣，限量1500瓶，於嘉義酒廠以下單後匯款的方式獨賣。

2021年版的玉山老窖酒，主要原料為高粱與小麥，酒精濃度為54.5%，每瓶750毫升，售價750元，號稱CP值超高。

玉山老窖酒是由窖藏3年以上的甕藏陳年高粱酒中，嚴選酒質優異、風味卓越之高粱酒製成，是屬於清香型態的陳年高粱酒。

玉山老窖酒除傳承傳統工藝高粱酒特有的優美風味外，並經過在近似恆溫攝氏20度的酒窖中以陶甕貯陳多年，讓酒質更佳精進、成熟。玉山老窖酒酒質優異，口感柔順、醇和，酒體豐腴飽滿，香氣清爽宜人、滴滴甘醇，在「限量」的魅力下每年都引發搶購。

嘉義酒廠在光復初期僅有生產白露酒及以酒精為原料之藥酒，於1950年建立了台灣第一座專釀高粱酒的酒窖研製高粱酒，以「台灣高粱酒」之名供應台灣市場。1970年研發推出新產品台灣大麴酒。1976年研發推出新產品台灣茅台酒。1993年以特殊固態發酵法研發推出新產品優雅淡麗濃香型玉山高粱酒。2000年研發推出優雅淡麗濃香型玉山頂級陳年高粱酒。2008年推出的「玉山台灣原窖1950」，則是清香兼醬香型高粱酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

玉山 嘉義 酒精

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