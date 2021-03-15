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提供專業品酩教學課程 金門酒廠徵校園大使即日起跑

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金門酒廠徵校園大使活動，即日起跑。圖／摘自金門酒廠臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金門酒廠徵校園大使活動，即日起跑。圖／摘自金門酒廠臉書。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

由於國內高粱市場被威士忌逐年侵蝕，年輕人對高粱的接受度也逐漸往下掉，金門酒廠基於積極開發年輕消費族群市場的需求，自即日起至4月15日止，在全國52所大專院校徵求品牌駐校學生代表。預計每校徵選出一名金門酒廠品牌大使，任期由今年5月1日起至2022年4月30日為止，為期一年。

金門酒廠總經理楊駕人表示：「我們希望讓我們的孩子們，尤其是餐飲學院，能夠開始了解金酒、認同金酒、到最後對金酒有忠誠度跟喜好度。」

金門酒廠校園大使的責任包括提倡理性飲酒，同時傳授專業品酩文化，以及代表品牌與年輕世代互動。

楊駕人同時指出：「金門酒廠這次在52所大專院校所成立的品酒社，所有的酒品、酒具、酒器，都由金酒公司來提供。而且我們金門酒廠也提供師資，開設專業品酩教學課程。」

這批甄選出來的金門酒廠校園大使，預計明年還會親赴金門酒廠參訪，同時參與課程、取得認證；楊駕人表示：「希望為孩子創造出另外一個專長出來。」

金門酒廠同時預備在明年或後年，真對金酒舉辦全國大專盃品酒大賽，「讓孩子們在還沒有進入職場的時候，就願意接觸金酒。」

金門酒廠創立於民國41年，至今69年。圖／摘自金門酒廠官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金門酒廠創立於民國41年，至今69年。圖／摘自金門酒廠官網。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門 品牌 職場

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